Chytré elektronické zámky mají proti obyčejným mnoho předností. Dveře jimi otevřete na dálku, když zapomenete zamknout, udělají to za vás. Zatím jsou však dost... celý článek

Hospoda U Vlka, vedená ve stylu jídelny s obědy, to uprostřed specifické brněnské čtvrti nemá jednoduché. Žijí tu především Romové a jak Zdeněk Pohlreich v... celý článek

Řediteli Zoo Praha Miroslavu Bobkovi začal poslední lednový den do růžova. Hned ráno se dozvěděl, že na účet pro stavbu nového pavilonu goril přišly čtyři... celý článek

Někdy máte pocit, že ať se nabalíte jakkoliv, stejně je pořád zima. Možná by notorickým zimomřivcům pomohlo elektrické vytápění v botách a oděvu. celý článek

vydáno 30. ledna 2017

Mohl by to být způsob, jak si ulehčit práci s mytím oken. V současné době jsou na trhu přípravky, které by mohly oddálit mytí oken na interval jednou za rok... celý článek