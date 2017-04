ANKETA: Ornitofobie, kynofobie, anatidaefobie. Kterých zvířat se bojíte?

Dnes lze fobií pojmenovat ledacos. Kdo se bojí ptáků, trpí ornitofobií. Kdo pavouků, může si do své diagnózy zapsat arachnofobii. Dokonce existují i lidé, kteří by v životě nepohladili psa a trpí z nich neodůvodněným strachem. Ti mají kynofobii. A kdo se bojí koček, trpí felinofobií.

Tak by bylo možné pokračovat téměř do nekonečna. A nemusí se to týkat jen strachu ze zvířat, svá jména mají i obavy ze špičatých předmětů, z přecházení silnice, z mraků, z větru. A když se vám bude zdát, že se na vás někde zpoza rohu bude dívat kachna, můžete si to pro sebe zdůvodnit tak, že trpíte anatidaefobií.

Připravili jsme pro vás na toto téma anketu. Klikněte na to, co nahání strach vám. Zatrhnout můžete až tři možnosti.

Co vám nahání strach? celkem hlasů: 5876