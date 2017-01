Čtenáři iDNES.cz mají radši hořčici než kečup a vypečenou chlebovou kůrku

Ankety se podle součtu IP adres zúčastnilo skoro tisíc čtenářů, to vlastně odpovídá i renomovaným průzkumům například předvolebních výsledků, takže i my si můžeme myslet, že je to docela pěkný vzorek populace. I když si čtenář samozřejmě může myslet, takhle on sám by takto nikdy nehlasoval.

Hořčice 6 200, kečup 1 700

Největší rozdíl se objevil u volby, zda máte raději kečup, nebo hořčici. Je bez debat, že sladký kečup chutná hlavně dětem, které se ke specifické chuti hořčice teprve budou „muset projíst“.

Běžně se uvádí, že u dětí je nutné nové jídlo uvařit klidně i desetkrát, než jsou ochotné jej akceptovat. O to je těžší práce nás rodičů, pokud se snažíme o jakoukoliv změnu jídelníčku. Ale i kečup můžete uvařit sami a mít pod kontrolou, co do něj dáváte (jak ho připravit najdete ZDE).

Tmavá kůrka 6 000, světlá 1 600

V předchozím článku o tom, jak pečou chleba v pekárně restaurace ESKA (více zde), se objevilo hodně komentářů, že tak tmavý chleba nemusí. Právě proto jsme tuto otázku zařadili do ankety. A ukázalo se, že tyto ohlasy se ukázaly jako osamocené. V anketě vyšlo, že zatímco pro světlou kůrku se sešlo jen 1 600 kliků, na možnosti pro tmavší kůrku se zobrazilo přes 6 000 hlasů.

Kdo se zřejmě jednou zakousl do tradičního chleba podle klasických receptur, průmyslově vyráběný chléb už nekoupí. Chybí mu to křupnutí, chuť kůrky, která tvoří kontrast k bílé střídce.

Vepřový 4 350, kuřecí 3 600

A třetím výrazným kontrastem ve výsledcích se ukázal jev, který popírá nabídku restaurací. Zatímco milovníci vepřového řízku zhruba o pětinu porazili kuřecí variantu, v restauraci se nabízí většinově kuřecí řízek.

Pro kompletní výsledky klikněte.

Přitom vepřový řízek je výraznější chuťově, jenže bývá trochu obtížnější udělat jej, aby byl křehký a dal se dobře krájet. Zatímco kuchař u vepřového masa musí trochu složitěji vybírat druh masa, ze kterého jej usmaží, u kuřecího prsa je to jednoduché.

Další výsledky se daly čekat. Ke kachně většina lidí zvolila červení zelí a bramborové knedlíky, případně kombinaci knedlíků. A ke smaženému jídlu si drtivá většina lidí raději dává brambory nebo kaši místo hranolek. To je apel, aby se restaurace nespoléhaly jen na fritézu.