Hořčice versus kečup, hranolky proti kaši. Vyberte, co máte nejraději

Ač se restaurace snaží nabídnout i zdravější varianty, stále v poledním menu vítězí klasika. Nás by v anketě zajímalo, jakými stravovacími návyky se řídíte a co vám chutná. Pokrmem, který prakticky nemůže chybět na jídelním lístku, je stále něco smaženého. Ať už jde o řízek, nebo smažený sýr.

A když už řízek, jakému dáváte přednost? Klasickému vepřovému z kýty, nebo krkovičky, anebo kuřecímu? Anebo pravému vídeňskému telecímu? Zatrhněte v anketě ve spodní části článku.

Brambory, anebo hranolky?

Když už si dáváte cokoliv smaženého, co máte nejradši jako přílohu? Vítězí u vás brambor, kaše nebo hranolky? Všimněte si, že například hranolky jako příloha ke smaženému sýru se nachází ve velké většině jídelních lístků, a to dokonce i v dětských menu.

Tohle asi výživáři nevidí rádi: kombinovat dvě smažená jídla najednou. Ale bývá to často tam, kde se mimo polední menu neobtěžují s vařením brambor nebo dokonce kaše a ulehčují si práci fritézou. Čemu dáváte přednost vy? Hlasujte v anketě.

Jaké zelí

Dalším z klasických hospodských poledních hitů bývá kachna. Spor však nastává v okamžiku, kdy zvolit druh zelí.

Jsou lidé, kteří přísahají na červené, které se většinou podává, ale existuje i nezanedbatelná část lidí, kterým ke kachně chutná i bílé zelí. Jak jste na tom vy?

Když jsme u té kachny se zelím, dochází ke sporům, zda zvolit bramborový, či houskový knedlík. V restauraci se dokonce můžete setkat i s nabídkou karlovarského. Je to skoro jako ve filmu Slavnosti sněženek, kde se hlavní hrdinové téměř poprali o to, zda kančí je lepší se šípkovou omáčkou, nebo se zelím. Co na to vy?

Tmavá versus světlá kůrka

Nedávno jsme přinesli reportáž z pekárny Eska, kde pečou chleba v peci na dřevo a vypékají ho do poměrně tmavé kůrky. Prostě věří, že to tak má být. V diskusi se potom objevily hlasy, že tak propečený chleba je už moc, a to přesto, že místní v Karlíně stojí na tento chléb fronty.

Co máte raději vy? Hezky křupavou tmavou kůrku, anebo světlejší chléb typu Šumavy?

Kečup versus hořčice

Žemle potřená obojí kombinací - kečupem i hořčicí

Dochucovadla jako kečup nebo hořčice patří k naší stravovací kultuře. Jsou tací, kteří nedají dopustit na nejběžnější plnotučnou hořčici a párek si bez ní neumějí představit, jiní dávají přednost kremžské. Ale existují i lidé, kteří hořčici odmítají a používají ji maximálně do vaření. A když už si dají hamburger nebo párek v rohlíku, dají přednost kečupu.

Jak jste na tom vy? Klikněte na možnosti v souhrnné anketě.

Jaké máte chutě? celkem hlasů: 322