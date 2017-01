Bizarní hospoda v moravském kempu, kde si dáte i opečené kousky chleba

Do kempu vyrazil štáb pořadu Ano, šéfe! poprvé a zamířil rovnou na jižní Moravu do Pasohlávek na břehu Nových Mlýnů, kde mimo sezonu žije zhruba sedm set obyvatel. Ne tak v létě, kdy tu tráví dovolenou několik tisíc lidí najednou, takže se místních šest hospod má co otáčet.

Tuhle příležitost chytá každoročně za pačesy Tlusťoch, původně sklář, který se mimo sezonu živí na stavbách. V létě ale vždy sežene dohromady osvědčený tým, který smaženým jídlem krmí a pivem nalévá každého, kdo do jeho hospody u Tlusťocha zavítá.

Doslova chléb a hry. Protože vedle smažených sýrů, bramboráků a kroket tu podávají třeba i smažené kousky chleba či steaky z klokana tvrdé a začouzené tak, „jako by z tý Austrálie dorazil na vejfuku“. K tomu hraje disko a DJ (bydlící stejně jako ostatní personál celé léto ve stanu za hospodou) povzbuzuje děti i dospělé tu při závodech ve skákání v pytli, tu při tancování na lavičkách.

To chce čerstvé ryby do jednoho hrnce nebo na gril

Pohlreichovy návrhy, že v kempu u vody by bylo ideální hostům nabízet čerstvé ryby, Tlusťoch odráží, ač sám rybaří. Nedaleko přitom prosperuje restaurace gril Mušov (nazvaný podle zatopené obce, která tu stávala), kde si šéf dá výborného candáta připraveného na grilu se zeleninou a bylinkami.

Nejen, že to je na léto a k vodě ideální lehká a zdravá kuchyně, ale z Pohlreichova pohledu to obnáší i snadnější přípravu než každodenní obalování smažených sýrů, krájení cibule či loupání a strouhání brambor na bramboráky a jejich smažení. „On vydrží na rybách, já vydržím na smažáku,“ kontruje svérázný sklář a stojí si na svém.

Šéf se samozřejmě snaží Tlusťochovi předvést, že může hostům připravovat klasiku, čerstvou a se zeleninovou přílohou. Třeba řízek se zelným salátem, čerstvá jatýrka, nebo knedle s dýňovým zelím, specialitou to místní kuchařky Květuše. Velké iluze si ovšem nedělá a ani se nedokáže moc zlobit.

Zarputilost Tlusťocha je totiž naprosto odzbrojující. Ze svého pohledu totiž hospodu vede dobře a nikdo mu to nevymluví. A nakonec před ním šéf i smeká. Za to, že nerezignoval, když přišel o práci v oboru, ale maká. A dokáže sehnat - byť na sezonu - místa i pro dalších pár lidí. Aby společně nakrmili ty, kteří to prostě „jijó“ a basta. A za rok přijedou zase.