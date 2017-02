Prérijní bizoni se po více než sto letech vracejí na kanadské pláně

Vypuštění prvních 16 zvířat je součástí pětiletého pilotního projektu, který bude velmi pečlivě sledován. Jeho výsledky totiž rozhodnou o návratu bizonů do kanadské volné přírody do budoucna. Tam totiž bizon chybí více než sto let a jeho „návrat domů“ tak je pro Kanaďany historickým i kulturním triumfem.

Vládní agentura Parks Canada, která sdružuje a spravuje 46 kanadských národních parků, vybrala pro transport do údolí Panther na počátku roku šestnáct vhodných zdravých zvířat, především mladých březích samic.

Vybraní bizoni byli tři týdny v karanténě a podstoupili přísné zdravotní testy, aby byla jistota, že nemají závažné choroby jako například tuberkulózu skotu nebo brucelózu. Na konci ledna je naložili do přepravních kontejnerů upravených tak, aby se v nich dali bezpečně převézt.

Přes noc je pak nákladní automobily převezly na zhruba 400 km vzdálený a vládou vlastněný ranč Ya Ha Tinda v blízkosti hranic národního parku Banff, následující ráno, tedy 1. února, pak vrtulník kontejnery transportoval na pastviny v údolí Panther národního parku Banff a bizoni byli vypuštěni.

Neznamená to ovšem, že už by byla zvířata nechána napospas osudu. Pracovníci Parks Canada budou i nadále monitorovat jak zdravotní stav stáda, tak zajišťovat jejich přístup k potravě a vodě. Zhruba do června 2018 vypuštěná populace zůstane na uzavřené údolní pastvině, poté má být vypuštěna na východní svahy parku Banff o rozloze zhruba 1200 čtverečních kilometrů. To už se bizoni plně zapojí mezi ostatní původní druhy a mohou začít plnit svoji chybějící roli v místním ekosystému.

Projekt návratu bizonů do národního parku Banff znamená navrácení klíčového druhu do kanadské krajiny a měl by být podobně přínosný jako u nás návrat divokých koní, zubrů a praturů do bývalého vojenského prostoru u Milovic, který ocenil i magazín Science. Navíc návrat těchto velkých klíčových kopytníků do české krajiny už dokonce šetří peníze státu (více zde).

I u nás byli velcí kopytníci přirozenou součástí ekosystému, mezi nimi i zubr (tedy bizon evropský), více čtěte zde:

VIDEO: Zubři už se u Benátek zabydleli Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V dlouhodobém horizontu přispěje i nově zavedená divoká populace bizonů v Kanadě k národnímu i mezinárodnímu úsilí o zachování tohoto druhu.