Když najdete svému mazlíčkovi bouli, neotálejte a spěchejte k veterináři

„Boule vzniklé jako abscesy po pokousání jsou často infikovány, proto se v léčbě používají antibiotika a protizánětlivé léky. Abscesy jsou častější především u divoce žijících koček a nekastrovaných kocourů. Před započetím léčby se musí vyčistit a vydrénovat,“ vysvětluje veterinář Marek Galbinec z veterinární kliniky Vethope.

Velmi rychle také rostou boule jako alergické reakce například po bodnutí hmyzem. Často vznikají v průběhu minut až hodin a mohou se znenadání objevit po celém povrchu těla, případně jako otok pysků či kolem očí. Léčí se antihistaminiky, podobně jako senná rýma u lidí.

Nezhoubné nádory rostou pomaleji

Největší skupinu boulí a kožních novotvarů tvoří nádory. Nádory mohou být maligní (zhoubné) nebo benigní (nezhoubné).

Benigní nádory charakterizuje pomalý růst. Nerozšiřují se do ostatních tkání, jsou dobře ohraničené. Mohou však dosahovat velkých rozměrů, na povrchu se měnit ve vředy či mohou omezovat rozsah pohybu.

Pravděpodobně nejběžnějším benigním novotvarem je lipom, který obvykle vzniká v podkoží. Nejčastěji je pozorujeme u psů s nadváhou.

Maligní novotvary jsou mnohem agresivnější. Mají tendenci rychlého růstu. Jsou invazivní a prorůstají do okolních tkání. Pokud se rychle chirurgicky neodstraní, může dojít k jejich rozsevu do ostatních častí organismu, třeba do plic.

Vyšetřit co nejrychleji

Je velmi důležité vyšetřit každou bouli nebo jiný kožní novotvar co nejdříve a rozhodnout o způsobu další léčby. Pokud veterinář předpokládá, že může jít o benigní novotvar, nejjednodušším způsobem diagnostiky je tenko-jehelní biopsie – odběr vzorků pomocí jehly a injekční stříkačky nasátím buněk masy a následným mikroskopickým vyšetřením vzorku.

„Někdy však může být potřebná chirurgická excize (vyříznutí) vzorku a jeho histopatologické vyšetření na přesnou klasifikaci novotvaru. V případech maligního novotvaru může byt potřebná další operace, aby bylo zaručeno vyjmutí celé masy,“ doplňuje Galbinec.

Rozhodující je podle něj každopádně rychlost. Čím dříve se podezřelá boule vyšetří, tím úspěšnější může být následná léčba – stejně jako u lidí.