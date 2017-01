VIDEO: Čeští musheři zabojují se svými psy o medaile na MS v Kanadě

V rezervaci Haliburton Forest nebudou v rámci MS psích spřežení chybět závody s hromadným startem, etapové závody ani štafety. O medaile se během dvoutýdenního nabitého programu Mistrovství světa federace IFSS on-snow poperou týmy z jedenácti zemí. Český tým - Jiří Mencák, Michaela Srchová a Michal Ženíšek - si ovšem věří. Chtějí navázat na podzimní úspěch, kdy na mistrovství Evropy získali nejvíce medailí ze všech reprezentací.

Michal Ženíšek a Michaela Srchová nastoupí ve skijöringu, tedy v závodě, ve kterém je člověk na lyžích připoután tažným lanem ke psům. Mushing, tedy jízda se psím spřežením, kde psi v postrojích táhnou svého psovoda na speciálních saních, je zase specialitou Jiřího Mencáka.

V rámci přípravy psi týdně naběhali 90 až 100 km. „Do přípravy jsme dali všechno, snažili jsme se nepodcenit žádný detail. Po loňském mistrovství Evropy je to navíc veliká výzva probojovat se na bednu; vnímáme to i jako závazek všem našim věrným fanouškům,“ říká Michal Ženíšek, jeden ze tří českých reprezentantů. S tím, že by si tak všichni splnili sen a rozšířili sbírku o medaili z mistrovství světa za oceánem, která jim zatím chybí.

Kříženec Kvap je náš psí favorit Michal Ženíšek má jednoho z aktuálně nejlepších psů v závodním poli. Kvap je tříletý kříženec evropského saňového psa a aljašského husky, na svém kontě má již 3 tituly MR, 1× ME, 2× 2. místo na ME, vítězství na prestižním etapovém závodě Border Rush a byl členem bronzové štafety na MS a zlaté štafety na loňském ME.

Dlužno říci, že mushing patří k fyzicky nejnáročnějším psím sportům vůbec. „Základním předpokladem úspěchu je výborná kondice, připravenost psa a jeho chuť do práce,“ vysvětluje musher Jiří Mencák. Důležitá je také souhra psů mezi sebou navzájem i mezi nimi a musherem.

Fyzickou kondici získávají psi pravidelným a cíleným tréninkem, přičemž se část přípravy zaměřuje na výdrž a vytrvalost, další na rychlost a akceleraci. „Před samotnými závody psi trénují až 5× týdně a jsou vystaveni velké zátěži. Proto je potřeba jim také poskytnout tu nejkvalitnější stravu, poskytující dostatečné množství energie, vitaminů a minerálů,“ vysvětluje Jiří Mencák, že musher u svých psů nesmí podcenit absolutně nic.

Mistrovství bude náročné, čeští musheři ovšem svým evropským saňovým psům věří. Jsou to dříči, kteří celý závod běží naplno, stylem start cíl.

V Kanadě překvapilo počasí, na závody ale mrznout bude

Přesun do Kanady byl pro českou reprezentační „desítku“, tedy tři zkušené závodníky a sedm jejich psích kolegů, náročný. Představte si jen cestu se sedmi velkými přepravkami na psy, kteří nejsou žádní drobečkové.

Českou reprezentaci vede Michal Ženíšek, loňský mistr Evropy ve scootru a štafetách. Zlato přivezl i ze zimního etapového závodu Border Rush z roku 2015, je také vítězem nejtěžšího etapového canicrossového závodu v Alpách „TDM“ 2014. Michaela Srchová Michal Ženíšek Jiří Mencák Trénink mushingu Do závodů nastoupí i Michaela Srchová, vicemistryně Evropy ve skijöringu Savalen 2016, vítězka canicrossové štafety z loňského ME v Novém Městě na Moravě a vítězka závodu Border Rush 2016 ve skijöringu. Do třetice bude české barvy hájit Jiří Mencák, mistr republiky v kategorii spřežení se čtyřmi psy a bronzový medailista z ME 2016 v Anglii a MS v Německu 2015.

K tomu 10 párů lyží, 10 zavazadel pro závodníky a další pro psy, mimo jiné s 40 kilogramy holistických granulí s přídavkem čerstvého masa a dalšími doplňky pro vyváženou sportovní stravu během závodů.

Ale od pátku jsou na místě a všichni zvládli let na jedničku, včetně psů. „Pro ty to určitě bylo náročné, ale zvládli to. Měli jsem strach, že jim bude zima, ale bylo to spíše naopak,“ odpovídá s úlevou česká musherská trojka. Samozřejmě je znát časový posun, aklimatizace chvíli potrvá, ale během víkendu si všichni dali první trénink a hlásí, že „vše se zdá být ok“.

Co je na místě nemile překvapilo, je počasí. „Je teplo, málo sněhu. Naštěstí se má ochladit, což je lepší pro psy i pro jízdu,“ hodnotí místní podmínky.

Na druhou stranu si pochvalují, jak jsou k nim všichni ochotní a milí. „Máme na sobě reprezentační dresy, lidé nás zastavují, ptají se, odkud jsme, a povídají si s námi,“ prozrazují pro iDNES.cz čeští musheři, jejichž psi v rámci mistrovství denně ujedou 13 až 15 km.

Zatím tedy mají za sebou jeden trénink, a to jak skijöring, tak i spřežení. „Jiné je to v tom, že jsou tu všude obrovské vzdálenosti, cestovat za tréninkem 150 km není žádný problém,“ vysvětluje český tým, jak se svými psy musejí hledat místa, kam lze jet.

„Ale pomáhají nám místní. Jirku včera vzali na skútr, aby si obhlédl trať, pak teprve jeli se psy trénink,“ popisují musheři, kteří se včera přemisťovali na místo závodu. Průběžné informace o závodech a jejich výsledcích můžete po dobu mistrovství sledovat zde či na facebookovém profilu.