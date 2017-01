Čeští čmeláci jsou letos vyprodaní, zahraniční se u nás prodávat nesmí

Nelegálním prodejcům hrozí pokuta až ve výši 1 milionu Někteří prodejci nabízející čmeláky ze zahraničí zájemcům o nákup hnízd tvrdí, že jejich dovoz stačí nahlásit na Státní veterinární správu jako jakoukoliv jinou zásilku živých zvířat. To ale není pravda. „Veterinární předpisy skutečně nejsou jedinou oblastí, která musí být v tomto případě respektována. Všechny druhy čmeláků v ČR podléhají zvláštní ochraně podle zákona o ochraně přírody a krajiny. S ohledem na to je nejen zakázáno je zabíjet či ničit jejich hnízda v přírodě, ale také je držet, chovat, prodávat a dopravovat,“ vysvětluje mluvčí MŽP. A tato omezení se vztahují i na čmeláky pocházející ze zahraničního chovu. „Nakládání s nimi ve smyslu prodeje, převozu apod. je možné pouze na základě udělení výjimky, kterou vydává příslušný krajský úřad za podmínky prokázání převahy veřejného zájmu nebo zájmu ochrany přírody na dané činnosti. Běžný komerční prodej proto není možný a povolení musí splnit specifické podmínky tak, jak tomu bylo například u projektu Výzkumného ústavu pícninářského v Troubsku,“ uvedlo na dotaz iDNES.cz Ministerstvo životního prostředí. S dodatkem, že subjekty, které bez povolení výjimky prodávají nebo nabízejí k prodeji čmeláky nebo jiné zvláště chráněné druhy živočichů, se vystavují hrozbě postihu za porušení zákona formou tučné pokuty. Ta může být pro fyzické osoby vyměřena až do výše 100 tisíc korun, pro právnické pak až do výše 1 milionu korun.