Začal Chef Time Fest. Při jídle si tu povídáte s nejlepšími šéfkuchaři

„Dnes tu máme pět šéfkuchařů, kteří připraví pět chodů. Každý z nich jeden. Tento chod pak prezentuje hostům a pak si k nim sedne a stráví s nimi čas u stolu,“ popisuje princip prvního večera, zvaného Chef Table, Martin Struček, který stojí za pořádáním akce.

„My se všichni kuchaři vždycky sejdeme a rozdělíme si, kdo co bude vařit. Jde o to, aby se jednotlivé chody k sobě hodily a zbytečně se neopakovaly jednotlivé suroviny. Představte si, kdyby třeba všichni uvařili něco z červené řepy. To by asi lidi nebavilo,“ popisuje Radek David, jeden z kuchařů, kteří se zúčastnili prvního večera.

Festival tak přivádí dohromady lidi, kteří se zajímají o gastronomii, s kuchaři, od kterých pak mohou během konzumace vyzvědět i mnohé finesy použitelné i při vlastním domácím vaření. Ne vždy se člověku stane, aby mohl vstřebávat informace od nejlepších. A to navíc neformálním způsobem přímo při jídle.

Během akce, která začala 8. února a končí 23. února, proběhne celkem sedm večerů. Mimo formátu Chef Table tu proběhnou například duely, kdy dva šéfkuchaři „soutěží“. Pak budou vařit tříchodové menu s tím, že pro každý chod budou mít stejnou základní surovinu a jedlíci pak vyhodnotí, co jim chutnalo více.

Zájemci se také mohou zúčastnit show, kde bude i „živé“ vaření a kde se bude ochutnávat formou rautu. Nebude chybět ani sommeliér, který jednotlivé pokrmy spáruje s tím nejvhodnějším druhem vína. Živé vaření nebude chybět ani na večeru s Ondřejem Slaninou a Filipem Sailerem, kteří jsou nejen zkušení kuchaři, ale i showmani.

Už v minulých ročnících byla do festivalu zařazena i škola vaření, která se bude konat i letos. Tentokrát na téma sushi.