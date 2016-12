Ve Finsku vymysleli chilli vestu pro psy. Ubrání je proti vlkům

K testování nové psí vesty přiměly majitele psů stále se množící útoky vlků. Jen během letošního roku došlo už k napadení třiceti psů v oblasti. Obyvatelé se bojí i o své děti, které běhají venku. Informovala o tom finská televize YLE.

Autorem nápadu je Jussi Aro, který se o podobný zlepšovák pokoušel už posledních deset let. A pro testování si vybral právě město Nurmes, kde došlo k nejvíce útokům. „Je to taková moje vlastní válka,“ vysvětlil.

Výskyt vlka v Evropě

Vesta je z pevné, reflexní látky a má v sobě zásobníky s pálivým chilli práškem. Když vlk na domácího mazlíčka zaútočí a do vesty kousne, zásobník vypustí oblak chilli, který ho zasáhne do pusy a do čumáku, což na chvíli zaměstná jeho smysly a může ho to od útoku odradit.

Radikálnější řešení přitom nelze ve Finsku provést, protože vlk je v zemi chráněný, takže na něj nelze líčit pasti nebo ho zabíjet. Ve Finsku je podle sčítání asi 250 vlků, i když vláda letos chválila řízený odstřel asi 50 kusů jedinců, aby regulovala stavy a zároveň zabránila ilegálnímu pytláctví.

Vesty se budou zkoušet od letošního jara, kdy budou připraveny k plošnému testování.

U nás jsou počty vlků řádově nižší a svého času dokonce vymizeli. Poslední český vlk padl u Vimperka 2. prosince 1874 kulkou stavitele Štěrbíka. Na Moravě střelili posledního samotáře roku 1914. Vlci se v posledních letech opět začali objevovat, v současné době jen v počtu jednotlivých kusů občas identifikovaných pomocí fotopastí.