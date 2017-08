Používat saponáty na čištění mřížky grilu je zbytečné, radí kuchař

„Na čištění mřížky vůbec žádné saponáty nejsou potřeba,“ radí šéfkuchař Radek David z restaurací La Veranda a Babiččina zahrada. Podle něj je nejdůležitější gril mechanicky očistit v okamžiku, kdy je rozpálený. „Takže až skončí grilování, vezměte špachtli a drátěný kartáč, nebojte se přitlačit. Veškeré nečistoty se pak vypálí jako v troubě při pyrolýze.“

Může se stát, že se vám s plným žaludkem do čištění nebude chtít. Není však problém stejný proces udělat před začátkem dalšího grilování. Rozpálit gril na maximum, nejlépe při zavřeném víku a provést čištění, až se gril rozpálí.

Radek David se přiznává, že na konci sezony mřížku dává do myčky nádobí. „Mám doma malý gril, jehož mřížka se mi tam vejde,“ říká. Je to nerezová mřížka, která proces mytí v agresivních mycích přípravcích lépe snese.

Rozhodně by podobnou metodu neměl zkoušet majitel grilu s litinovou mřížkou. Surová litina je na mytí velmi citlivá a po pečlivém umytí by zkorodovala. I u běžného litinového nádobí se doporučuje, aby bylo stále jemně napuštěné olejem. Proto je vhodné, abyste po vyčištění na konci grilování mřížku potřeli olejem nebo kuchaři oblíbenou kůží ze špeku.

Soutěžte o ceny za 100 000 Kč Vyfoťte svůj oblíbený grilovaný pokrm a pošlete do redakce společně s receptem. Nejlepší z vás mohou vyhrát jeden z pěti grilů s příslušenstvím v celkové hodnotě 100 000 Kč. Podrobnější pravidla najdete ZDE. Ceny do soutěže věnovala společnost PENTA, prodejce hobby a potřeb pro zahradu G21.

Stejný názor má i Zdeněk Marcín, který v Pražském kulinářském institutu vede kurzy grilování. „Chápu, že se výrobci čisticích prostředků snaží prolobovat, aby lidi jejich výrobky kupovali, ale není to potřeba. Když skončíme grilování, zapnu gril na maximum, nechám čtvrt hodinky vypálit a pak vezmu kartáč. Mám jeden s kratšími a jeden s delšími štětinami, který se lépe dostane do všech záhybů. A taky vyndám mřížku, ať už litinovou nebo nerezovou a vyčistím ji ze spodní části. Tam se mohou hromadit nápeky, které sice nepřijdou do styku s potravinami, ale působí nakonec tak trochu jako izolant, takže pryč s nimi,“ radí.

Na závěr je vhodné mřížku znovu naimpregnovat. „Ale nedělejte to napuštěnou papírovou utěrkou nebo kapesníčkem. Nechávají na mřížce chlupy,“ radí.

Mřížku také můžete nastříkat speciálním přípravkem na čištění grilů, nechat chvíli působit a pak ostříknout vodou z hadice. Ale i speciální přípravky se doporučuje aplikovat na povrch teplý 50–70 °C podle doporučení výrobce. Aby však fungovaly, musejí být dost agresivní, a když je opláchnete, splachujete si do kanalizace nebo půdy spoustu chemie.