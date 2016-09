Mazlíčci stále více trpí demencí. Může za to chudá strava a lenost

Na rozdíl od některých názorů, že za to může hlavně prodlužující se délka života, v současné době začíná převládat názor veterinářů, že jak jsou stále lenivější majitelé mazlíčků, méně pohybu dopřávají i svým psům a kočkám. A navíc často šetří i na jejich stravě, takže zvířata nedostávají to, co k plnohodnotnému životu potřebují.

„Nemyslím si, že lidé opravdu uvědomují, jak vážný tento problém je,“ tvrdí Holger Volk z Royal Veterinary College v Londýně. Podle něj se průměrný pes dožívá 12 let a kočky 14 let díky péči, kterou dostávají od svých majitelů. A doplňuje ho jeho kolega. „Před lety jsme nebyli svědky, aby se v extrémních případech dožívali věku 17 nebo 18 let. Jejich mozky však na takové stáří nejsou stavěné,“ připomíná.

Jak poznat demenci dezorientace v domácnosti nebo na zahradě

změny chování ke členům rodiny

problémy s čistotností

změny ve střídání spánku a bdělosti

odlišná úroveň aktivity

Pak se spojí několik faktorů: domácí péče ochraňuje mazlíčky od nebezpečí hrozícího v přírodě a prodlužuje věk dožití. K tomu je třeba připočítat dostupnou veterinární péči. Jenže majitelé často zvířata překrmují a tím jim způsobují obezitu. Navíc někteří majitelé jsou líní na to, aby zvířeti dopřáli dost pohybu a zároveň šetří na kvalitní stravě.

Výsledkem je pak to, že postižená zvířata sice žijí déle, ale méně kvalitním životem. Veterináři nabízejí paralelu s problémy lidské populace, kdy se sice také prodlužuje věk dožití, ale často v nemoci.

Podle veterinářů je jedinou cestou, jak oddálit začátek problémů, zajistit, aby se zvířata stále udržovala v kondici a dávat jim vysoce kvalitní krmivo bohaté na mastné kyseliny.