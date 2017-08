Inspirace z ulice: 10 jídel, která na dovolené rozhodně ochutnejte

1. Bunny Chow z Jižní Afriky

Na jihu Afriky patří Bunny Chow mezi jedno z nejtypičtějších jídel pouliční gastronomie, je typické především pro město Durban. Název může trošku mást, stejně tak i lokace neodpovídá tomu, co by se dalo čekat.

Pokrm neobsahuje žádné králičí maso, ale je to vydlabaný kus toastového chleba plněný curry.

Celý trik Bunny Chow spočívá v momentu, kdy šťáva z curry, ať už masového, nebo i vegetariánského, nasákne do pečiva a obě složky se propojí.

2. Kottu roti ze Srí Lanky

Tuto specialitu není problém ochutnat nejen na celém území Srí Lanky, ale také ve světových metropolích, jako jsou Londýn nebo New York. Je to trhaná „palačinka” Godhamba roti, která se opeče a smíchá společně se zeleninou, vejci a kořením. Přidat se do směsi může i nemusí navíc ještě maso.

3. Naan rolls z Indie

Indická kuchyně nabízí obrovské množství streetfoodových pokrmů, z celé Asie toho na ulici nabízí nejvíce. Především jsou to placky všeho druhu, a to jak co do těsta, tak i náplně.

Naan rolls jsou placky všeho druhu – co do těsta, tak i náplně.

Jednou z nejtypičtějších na ulici prodávaných je paratha. Je to chlebová placka, tradičně plněná bramborovou nebo třeba i čočkovou či zeleninovou směsí. Placka se pak v pánvi osmaží na másle nebo oleji.



4. Arepa z Jižní Ameriky

Pokud navštívíte Kolumbii nebo Venezuelu, určitě tam na ulicích ochutnáte arepu. Je to tlustá placka vyrobená z kukuřičné mouky, která se nejčastěji ogriluje nebo opeče a poté se buďto posype, nebo naplní nejrůznějšími ingrediencemi, mezi které patří například sýr, maso, vejce nebo mořské plody.

5. Halo-halo z Filipín

Halo-halo neboli v překladu „Mix-mix” je dezert z filipínských ulic, který barvami zaujme už na první pohled. Pestrobarevný pohár funguje jako osvěžení.

Jde o kombinaci ledové tříště s kondenzovaným mlékem, která je ještě doplněna o takové ingredience, jako jsou třeba fazole, kokos, želé nebo ovoce. A přidat se může klidně i zmrzlina a spousta dalších dobrot.

6. Kimčchi z Korey

Korejská kvašená zelenina se řadí mezi tamní národní pokrmy a mnozí z nás ji znají už i od nás. Není to samostatné jídlo, ale tradičně se podává jako příloha.

To však nebránilo jejím fanouškům v tom, aby ji využili k vytvoření poctivého street food pokrmu. Například v Londýně se tak můžete setkat s kimčchi sendvičem nebo takovou mexicko-korejskou fúzí v podobě tortily plněné kimčchi.

7. Tamale z Mexika

Tacos, burrito, tortilly, mexická kuchyně nechybí na žádné větší streetfoodové akci. Kromě zmíněných patří mezi základní mexické pokrmy i tamale, které se řadí mezi nejstarší položky kuchyně na tomto území.

Tamales jsou kukuřičné placky plněné nejčastěji kuřecím nebo vepřovým masem a to celé je zabalené ve slupce od kukuřice. Na závěr se to ještě povaří v páře.

8. Churros ze Španělska

Na jihu ještě chvíli zůstaneme, tentokrát v nepříliš vzdáleném Španělsku. Jestli něco ke zdejší kuchyni patří stejně silně jako tapas, jsou to churros s horkou čokoládou od pouličního prodejce.

Křehké smažené kousky těsta obalené ve skořicovém cukru se máčí v horké čokoládě

I u nás už se výjimečně sem tam objeví, ale rozhodně by se mohly vyskytovat častěji. Křehké smažené kousky těsta obalené ve skořicovém cukru se máčí v horké čokoládě a nejen děti se jich mohou ujíst.



9. Krabí burgery z Británie

Londýnský streetfood nabízí nejen levnější možnost stravování ve světové metropoli, ale především i široký výběr nejrůznějších světových kuchyní. Ale i tak se tady najdou jídla, která pochází z místních surovin. Například burgery z falklandských krabů, smažených v těstíčku a podávaných v měkkých žemlích.

10. Bramborové slupky z USA

Potato skins alias bramborové slupky mají svůj původ v Americe, kde je začal jako první dělat řetězec restaurací T. G. I. Fridays. Vrátíme-li se ovšem zase zpátky na londýnskou streetfoodovou scénu, zjistíme, že právě potato skins jsou tady velmi populární, především díky pop-upu Skins.

Křupavé smažené slupky slouží především jako miska pro další náplň, kterou může být třeba mexická směs nebo typické americké sýrové těstoviny mac and cheese.

Původní článek vznikl pro Storyous magazín a byl redakčně upraven.