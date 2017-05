Od chlupatých obrů po modré kliďase. Deset nejoblíbenějších koček Čechů

1. Mainská mývalí

Mainská mývalí kočka je v Česku momentálně nejoblíbenější. Za rok 2016 registrují chovatelé 1816 odchovaných koťat s průkazem původu.

Tento chlupatý obr je v současnosti nejoblíbenějším plemenem mezi českými chovateli a současně jedním z největších kočičích plemen vůbec. Není divu, je to kočka velice tolerantní, nedělá jí problém snášet se s dětmi nebo dalšími zvířaty. „Nejsou pasivní, ale ani přehnaně aktivní. Jsou zvědavé, ale ne vlezlé,“ popisuje mainky jejich dlouholetá chovatelka (proč potřebují společníka, si přečtěte zde).

2. Britská kočka

Kotě britské modré kočky (v roce 2016 registrováno 1518 odchovaných koťat s PP)

U tuzemských chovatelů je populární již řadu let, a to v mnoha barevných variantách. Své místo v žebříčku si drží zřejmě díky své samostatnosti, nevtíravosti a roztomilému zevnějšku. Ke svým majitelům se „britka“ chová hezky a mile, návštěvy ji příliš nezajímají a nenechá se vyvést ze svého klidu.

„Rozhodně nejsou temperamentní, samozřejmě kromě koťat. Mají rády svůj klid, například spí někde ve výškách. Moc pozornosti nepotřebují a řeknou si o ni, jen když chtějí,“ popisuje základní povahové rysy britských koček chovatelka Petra Vaňková (koho připomíná svým výrazem ve tváři, se dozvíte zde).

3. Ragdoll

Ragdoll ve variantě seal mitted (v roce 2016 registrováno 740 odchovaných koťat s PP)

Povahu má toto plemeno téměř kočkopsí: samotu snáší špatně, nejraději má společnost a nezkazí žádnou legraci. Můžete ho naučit i aportovat.

Kromě toho je to kočka hodná, dobromyslná a ideální i k dětem. „Jejich hravost a nekonfliktnost je přímo předurčuje k soužití s dětmi“, říká chovatelka Eva Beckertová, jejíž děti s ragdolly vyrůstají. „V případě ohrožení spíše utečou, než by tasily drápky. Ani se nemusíte bát, že by vám hravý ragdoll demoloval byt; není to přírodní divoké plemeno, takže na záclony se nevěší,“ dodává jejich chovatelka (proč se používá při speciálních terapiích, jsme psali zde.)

4. Sibiřská kočka

Sibiřská kočka (v roce 2016 registrováno 254 odchovaných koťat s PP)

Po divokých předcích si tato nádherná kočka zachovala vzhled i loveckou vášeň. Přesto se jedná o ideálního mazlíčka, který se díky své nenáročnosti hodí do každé rodiny: „sibiřku“ lze chovat v paneláku i v domku se zahrádkou.

Na rozdíl od většiny ostatních kočičích plemen miluje vodu, což potvrzuje i chovatelka Jarmila Kaněrová. „V létě dávám kočkám do voliéry bazének s hračkami a kachničkami. Hrají si s nimi jako děti, jednomu kocourovi pro jeho lásku k vodě dokonce přezdíváme Čvachta.“ (Jak různě mohou být barevné, se podívejte zde.)

5. Perská kočka

Perská kočka (v roce 2016 registrováno 233 odchovaných koťat s PP)

Jedno z nejstarších plemen vůbec charakterizuje vyrovnaná povaha, oddanost a přítulnost. Také s ostatními zvířaty v domácnosti se většinou snáší velmi dobře.

Její ozdobou je krásná dlouhá srst, je ovšem potřeba jí věnovat zvýšenou péči. „Pod zacuchanou srstí se kůže zapařuje a vzniká ideální prostředí pro rozvoj kožních onemocnění,“ vysvětluje zkušená chovatelka koček Adéla Burketová. Naprostým základem je každodenní česání, důležité je i pravidelné koupání a pudrování (jak vypadá v sestřihu á la lev, se podívejte zde.)

6. Ruská modrá

Ruská modrá (v roce 2016 registrováno 212 odchovaných koťat s PP)

Vyniká krásou i inteligencí, která se promítá i do charakteristického výrazu ve tváři této kočky. Snad proto si toto plemeno s dvojitou krátkou srstí v modrošedé barvě oblíbila nejen carská rodina, ale i čeští chovatelé.

7. Bengálská kočka

Bengálská kočka (v roce 2016 registrováno 190 odchovaných koťat s PP)

Temperamentní divoška na první pohled připomíná leoparda, přestože jde o plně domestikované plemeno. Bengálka je ovšem vzhledem ke svému temperamentu a hravosti poměrně náročná na péči: bez hraček a škrabadla se neobejde (a co může způsobit její láska k vodě a lovu, čtěte zde).

„Řekla bych, že se chová jako normální kočka, ovšem kočka v pravém smyslu slova. Rozhodně neproleží celý den na gauči, je zvědavá, živá, temperamentní,“ popisuje povahu plemene chovatelka Martina Jůzová.

8. Sphynx

Sphynx (v roce 2016 registrováno 159 odchovaných koťat s PP)

Tato téměř bezsrstá kočka zaujme na první pohled. Jedná se o plemeno mazlivé a absolutně fixované na „svého“ člověka, samota těmto kočkám přináší velký stres. Navíc je třeba počítat i s tím, že se jedná o kočku poměrně hlasitou, její mňoukání připomíná dětské kňourání.

9. Něvská maškaráda

Něvská maškaráda (v roce 2016 registrováno 148 odchovaných koťat s PP)

V podstatě sibiřská kočka se siamskou pigmentací byla jako samostatné plemeno uznána teprve v roce 2011 a patří k dnes tolik populárním „kočkopsím“ plemenům. (O plemeni více zde.)

„Jsou to kočky psí povahy, které se nepřichylují k žádným extrémům v chování. Hodně svého člověka sledují, všude chodí s vámi a jsou k vám silně připoutané. Dobře vycházejí i s malými dětmi, podle mě jsou naprosto bezproblémové,“ říká majitelka tří něvských maškarád a současně maminka od dětí Květa Tomanová.

10. Kartouzská kočka

Kartouzská kočka (v roce 2016 registrováno 106 odchovaných koťat s PP)

Desítku uzavírá kočka s typickým modrým zbarvení, plemeno nenáročné a na rozdíl od plemen „kočkopsích“ i velice nezávislé. Z dočasné nepřítomnosti majitele si kartouzačky nic nedělají: není problém nechat je o samotě i pár dnů, pokud mají zajištěno vše, co potřebují. (O plemeni čtěte zde.)

Jsou také nesmírně přizpůsobivé, jak potvrzuje i chovatelka Hana Šimanová. „Když od nás odejde kotě do nového domova, odehraje se to většinou bez problémů. Ihned si najde toaletu i misku a na nový domov si zvyká do tří dnů.“