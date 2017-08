Druhá fáze Dešťovky je jednoduchá. Na dotaci dosáhnete i mimo oblasti sucha

„Mnoho laiků si myslí, že dotace je možné získat jen v oblastech zasažených největším suchem, ale je to jinak. Týká se to jen pro dotace určené pro zalévání zahrady dešťovou vodou. Kdo uvažuje o možnosti využití dešťovky i pro splachování záchodu, není nijak omezen lokalitou,“ říká Ondřej Samek ze společnosti Nicoll, která je jednou ze firem, které ohledně dotací poskytují komplexní servis.

Podstatné pro všechny žadatele je klíčové datum, kdy se žádosti začnou přijímat: 7. 9. 2017 v 10:00 a bude probíhat až do vyčerpání alokovaných zdrojů. Žádost se podává elektronicky na webových stránkách www.dotacedestovka.cz, případně na kterémkoliv krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR (kontakty najdete zde).

„Dotaci nedostanete na instalaci různých sudů, které si lidé běžně dávají ke svodům okapů, musí to být podzemní nádrž, nebo musíte u nadzemních nádrží zajistit dostatečnou izolaci proti zamrzání a přehřívání. A když ve vytipovaných oblastech chtějí lidí zalévat, mohou dostat 20 000 korun plus 3 500 korun za každý kubík nádrže, kterou si pořídí. U složitějších systémů pro splachování je to 30 000/3 500. To je jako bonus pro ty, kteří už během stavby počítají s tím, že by se srážkovou vodou chtěli hospodařit,“ popisuje.

Je tu však ještě třetí možnost: používat srážkovou vodu i pro praní prádla. Srážkovou vodu je však potřeba ještě přečistit. Běžně se totiž v dodávaných systémech čistí voda jen mechanicky a pro praní prádla je potřeba vodu ještě dočistit, protože některé drobné nečistoty jako prach nebo pyl se mechanickým čištěním nemusejí odstranit a hospodyňky by pak kvalita vyprání nemusela uspokojit.

Podle pravidel Fondu je předem nutné počítat s tím, že dotace bude vyplacena až po realizaci celé stavby, takže si ji majitel zpočátku musí sám zafinancovat. Zvlášť důležité je uvědomit si to u novostaveb, kde se téměř stoprocentně realizuje varianta se splachováním. Jen málokdo se totiž odhodlá si rozbourat půl stávajícího domu jen kvůli tomu, aby mohl s dotací splachovat dešťovou vodou.

Podzemní nádrž Voda v nadzemních nádržích snadněji podléhá zkáze kvůli teplotním vlivům a světlu a v období sucha jí většinou není dostatek. Tomu lze zabránit právě podzemní nádrží, která se instaluje do nezámrzné hloubky a je tak možné vodu využívat celoročně. Současně se výrazně snižuje kazivost dešťové vody v nádrži. Podzemní nádrže ušetří místo na zahradě a jsou i z hlediska estetiky přijatelnější zvláště u rodinných domů, protože je z nich prakticky vidět jen poklop.

Je také potřeba si uvědomit si, že se dotace nevztahuje pro rekreační objekty, i když tam máte trvalé bydliště. Jde o to, pro jaký účel byl dům kolaudován. Povinností je také při instalaci zajistit, aby byla svedena voda z celé střechy domu. Výjimky se povolí jen v případech, kde to nedovoluje stavební řešení domu.

Největším nákladem na možnost zalévat nebo splachovat dešťovkou je nádrž. Její velikost je nutné vypočítat podle ročních úhrnů srážek. K tomu se nabízí kalkulačka, která podle oblasti, kde žijete, zjistí množství vody, které je třeba zadržovat.

„Velikost nádrží navrhujeme na období tří týdnů. Většinou je to na menší z hodnot třítýdenního dostupného množství vody ze střechy nebo potřeby vody na plánované účely. Dle našeho názoru nemá cenu navrhovat zbytečně velkou nádrž, když máte třeba velkou střechu, ale nemáte pro vodu využití,“ vysvětluje Samek.

Podle něj je nejdůležitější, aby si zájemce v první řadě prostudoval podmínky dotace a až se rozhodne, obrátil se na odbornou firmu, která se problematikou zabývá. „Můžeme pomoct s kompletací všech dokumentů, které jsou potřeba. Třeba s dodáním odborného posudku, který je ministerstvem požadováno. Jde o to, aby jste 7. září v deset dopoledne byli spolehlivě připraveni na internetu podat žádost,“ říká.

