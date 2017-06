Divocí psi ulovili antilopu, ale měli smůlu. Díval se na ně krokodýl

„Natočil jsem toto video, když jsem s rodinou byl na safari v jižní Africe. Dva divocí psi honili skupinu kuduů a impal a nakonec se jim podařilo chytit jeden kus. My jsme přijeli snad minutu poté, když ho zabili. Kudu stále ještě krvácel. Jenže pozoroval to ten největší krokodýl, kterého jsem kdy spatřil,“ popisoval to účastník střetnutí agentuře AP.

Psi si byli vědomi toho, že mají u břehu konkurenta. Přiblížili se ke krokodýlovi, jako kdyby chtěli zkontrolovat, zda jim pochoutku dovolí sežrat. Protože se nehýbal, začali skolené zvíře odtahovat do bezpečí.

Divocí psi se však z úlovku dlouho neradovali. Krokodýl chvíli vypadal, že psům oběd nechá, ale pak zřejmě rozhodly pudy a ukázal, kdo je na hřišti pánem.

Stačilo pár kroků směrem k antilopě a psům nezbylo než ustoupit. Krokodýl poté v klidu s antilopou v tlamě odkráčel směrem k vodě.

