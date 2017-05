VIDEO: Domácí hranolky téměř bez práce. Bez dalších přídatných látek

Dospělí se bez nich většinou obejdou, ale děti je kdovíproč milují. Všichni víme, že jsou nezdravé, ale zároveň si všichni rádi jednou za čas zahřešíme. Vyzkoušejte jednoduchý postup, jak si udělat domácí variantu, u které víte, co bude skutečně obsahovat, tedy jen brambory a olej.

Navíc – když přijde návštěva na grilování a vy dětem naservírujete vaše domácí hranolky, nebudete muset od hostů sledovat zdvižené obočí. Vysvětlíte jim, že to jsou jen obyčejné brambory. Nic navíc.

Nejvýhodnější je předvařit

Svůj nejoblíbenější postup nám ukázal na kameru šéfkuchař Petr Andert z restaurace Koley, kde takto pečou a servírují hranolky svým hostům. „Máte několik možností. Buď si hranolky předpečete v troubě, nebo můžete syrové hranolky předsmažit v oleji. Ale je fakt, že tento postup trvá dost dlouho,“ popisuje šéfkuchař.

Proto dává přednost tomu nakrájet brambory na proužky zhruba kolem centimetru a takto je předvařit. Vaří je i se slupkou, podle něj to k domácím hranolkům patří stejně jako i nepravidelnost ručního krájení a určitá rustikálnost. Nekrájejte je na příliš tenké proužky, čím menší, tím více se do nich dostane oleje.

„Podle mě je nejdůležitější je co nejrychleji zchladit. My to v restauraci děláme v šokéru, ale v domácích podmínkách je klidně vyklopte na talíř a po chvíli dejte do ledničky. Takto si můžete předvařit brambory do foroty a až budete chtít na party servírovat, můžete jednotlivé porce dosmažit vždy na objednávku,“ popisuje.

Smažte na 180 stupňů

V restauraci se smaží hranolky většinou ve fritéze. Vy můžete klidně použít obyčejný hrnec, do kterého nalijete olej tak, abyste brambory úplně ponořili. Pokud nemáte teploměr, zkuste teplotu tak, že ponoříte do oleje kousek brambory, jestli už klokotá – podobně jako když zkoušíte při smažení řízku drobkem strouhanky, zda je už olej dost rozpálený.

Výhodu mají majitelé indukčních sporáků, kteří mají možnost si pevně nastavit požadovanou teplotu.

Postup jsme vyzkoušeli i v domácích podmínkách. Předvařené brambory Místo fritézy jsme pekli v obyčejném hrnci, výsledek je úplně stejný.

Nepokoušejte se usmažit všechny hranolky najednou. Příliš velké množství brambor by teplotu oleje snížilo, takže by se olejem zbytečně nasákly. Proto je lepší smažit na několikrát po menších porcích.

Až dostanou barvu, což trvá zhruba tři minutky, vyklopte je na tác vyložený ubrouskem nebo papírovou utěrkou, abyste se zbavili přebytečného oleje. Ale nenechávejte je na ubrousku příliš dlouho, protože by změkly a ztratily by křehkost a křupavost, což je vlastnost, kvůli které je máme rádi.

Před podáváním hranolky lehce posolte. Namáčet můžete do hořčice, kečupu nebo dipu, který si sami vyrobíte. Tady se fantazii meze nekladou. Základem může být majonéza či jogurt, přidáte bylinky, dijonskou hořčici, česnek, citronovou šťávu nebo další ingredience, které máte rádi.