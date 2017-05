Není semínko jako semínko. Písmeno s číslem zaručí úrodu

„Dneska na trhu najdete semena dvojího typu. První jsou semena typu F1, to znamená první filiální generace, a pak semena z volného opylení,“ říká Jaroslav Čuba ze Střední odborní školy stavební a zahradnické na Jarově. To, co vypěstuje zahrádkář, budou semena z volného opylení.

Semena označená jako F1 jsou vybavená geneticky tak, aby zahradníkům a zemědělské velkovýrobě přinášela jisté výnosy. „Jsou to kříženci pocházející ze dvou vyselektovaných rostlin, a tam se sleduje především to, aby dávala zaručenou úrodu, měla bohatou plodnost, aby plody dozrávaly relativně ve stejnou dobu a aby rostlina byla odolná vůči chorobám a škůdcům,“ vysvětluje Čuba.

Jak získat semena Okurky: necháte je přezrát, dokud nezežloutnou, pak vyříznete dužinu a na několik dní je necháte ponořené do vody až se semena oddělí, properete vodou, vysušíte a uložíte v papírovém sáčku, aby moha dýchat Rostliny se semeníky: stačí jen vysypat a uskladnit. Třeba květák nebo zelí stačí nechat přezrát až do květu a semena pak usušit a uskladnit.

Když tedy zahrádkář vypěstuje z těchto rostlin metodou volného opylení semena, získá semena F2, po další sezoně F3 a tak dále. „Vlastnosti té původní F1 už budou trochu rozptýlené. To znamená, že původně myšlené vlastnosti rostliny budou horší. Může plodit dobře, ale také se to nemusí povést. Už nezískáte osivo s předem definovanými vlastnostmi,“ varuje.

U semen z volného opylení – ať už ho provedou včely nebo člověk – nelze předem odhadnout žádné vlastnosti. V prodeji jsou tato semínka bez označení a budou také levnější.

Která semena jsou pro vás ta pravá, rozhodněte podle svého vztahu k zahrádkářství. Kdo ho má hlavně jako koníčka a na zaručené úrodě nestojí jeho existence, může volit tento druh semen, komu záleží hlavně na úrodě, měl volit semena F1. Takto to dělají komerční pěstitelé, kteří si nemohou dovolit, aby jim úroda dozrávala chaoticky postupně. Potřebují sklidit najednou a odevzdat do výkupu.

U pěstování zeleniny je to problém, ale u květin lze vypěstovat semena, která se budou hodit k okrasným účelům. Třeba u afrikánů nebo aster.

Na druhou stranu hodně lidí pěstuje vlastní semena nejen pro užitek, ale i proto, že dávají zahradě „novou šanci“. Mnoho rostlin se totiž sklízí v době, kdy nevykvetou. Ale když je pěstujete na semena, musíte dát přírodě čas, aby je dovedla do květu. Sice nezískáte plody, ale zase zahrada vykvete novými květy, což na ni přiláká spoustu nových živočichů, včel, motýlů.

Záleží proto na každém, jak je založený. Zda mu jde hlavně o sklizeň, anebo je spíš příznivcem toho, aby dal „volno“ přírodě. A vlastní semínka pak mohou být jako další bonus, i když nebudou rodit tak předpisově, jako ta koupená.