Vymysleli přípravek, který až pětkrát prodlouží trvanlivost ovoce a zeleniny

Představte si tu chuť, kdyby se rajská jablka sklidila až v okamžiku, kdy mají optimální chuťové vlastnosti. Přesto se dostala k zákazníkovi, aniž by se zkazila. O to se snaží start-up ze Santa Barbary (Kalifornie, USA). Chtěl by nahradit zastaralé způsoby ošetření ovoce a zeleniny například voskováním nebo skladováním v plynu.

V principu se Apeel Sciences pomocí přípravku Edipeel pokouší vytvořit bariéru pro působení oxidace, ztrátu vody a přístupu vzdušných plísní, které stojí za zkázou potravin. Z použitého rostlinného materiálu, jako je listí či slupky z vinné révy, vyrobili jedlou bariéru, která dokáže potraviny „ubránit“.

Výrobek byl již ve větším měřítku vyzkoušen v Africe po záštitou nadace Gatesových, kde se zkoušelo, zda se podaří prodloužit životnost sklizně manioku, který je v afrických státech důležitým zdrojem výživy.

Problém je v tom, že po vykopání se velmi rychle zhoršuje kvalita kořene, ztrácí se škrob a drobní pěstitelé nestihnou maniok prodat do výkupu pro komerční zpracování.

„Pokud se nestihne zpracovat do 24 až 48 hodin, můžete přijít o značné množství výtěžku úrody,“ řekl pro deník The New York Times Rob Horsch, který vede zemědělský výzkumný a vývojový tým v nadaci Billa a Melindy Gatesových.

Podle zkoušek Edipeel více než zdvojnásobil trvanlivost manioku, pomáhal kořenu zachovat škrob dost dlouho na to, aby se získal čas přepravit ho do zpracovatelského závodu. Podle analýzy společnosti Apeel Science by jen v Nigérii, kde přípravek zkoušeli, produkt Edipeel přinesl asi miliardu dolarů ušetřených při pěstování a sklizni manioku.

V současné době proběhly už zkoušky u Food and Drug Administration USA, což je úřad zodpovědný za výživu a ochranu veřejného zdraví. Podle jeho úsudku je přípravek Edipeel bez problémů jedlý a naprosto nezávadný a bezpečný pro prodej.

V praxi by to mělo fungovat tak, že jakmile se budou potraviny pohybovat po dopravníkovém pásu, přibude před balením jeden krok: namočení do roztoku nebo jiný vhodný způsob aplikace.

Podle tvůrců přípravku by se tímto způsobem mělo celosvětově podstatně snížit plýtvání potravinami, což by navíc mělo snížit tlak na zemědělce pro používání pesticidů a chemických hnojiv kvůli nutnosti zvyšování produkce. Podle výrobce by se měl přípravek na trh dostat během roku 2017.