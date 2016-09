Studenti postavili elektrický traktor, v závodě to natřel „nafťákovi“

Aby ukázali, že takovýto traktůrek není jen „hračkou“, ale že elektropohon může sloužit v praxi, dali si závod o výdrž. Malotraktoru plně nabili akumulátory a klasickému traktůrku po vrch naplnili nádrž. Proti studentskému prototypu nastoupil model od Agrozetu MT8 050. Akumulátory napájený traktor se vybil daleko později, než došla nafta klasickému.

„Ono to na první pohled působí, že je to hračka na povození, ale v kategorii traktorů srovnatelných velikostí to má i dobré tažné vlastnosti. Klidně to utáhne i auto nebo traktor, nebo se s tím dají tahat brány,“ popisuje Ladislav Mátl, který vedl studenty při konstrukci stroje.

Ačkoliv je zatím traktor ve fázi prototypu, připravují už i příslušenství, například vůz či čelní nakladač. Na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích zároveň připravují kompletní dokumentaci, aby bylo možné celý stroj patentovat.

V současné době probíhají především praktické zkoušky, aby bylo zřejmé, kam až může jeho výkon dosahovat. „A až to bude celé v kupě, možná bude mít někdo zájem o výrobu,“ doufá Mátl.

Studenti také ladí výběr hlavních komponent. V současné době je použitý značkový systém Smartec od společnosti Hydro-Gear, který nabízí i rekuperaci energie, tempomat či řídicí jednotku. Traktůrek pohánějí čtyři 12voltové trakční akumulátory po 40 Ah.

„Ale to opravdu není to nejdůležitější, akumulátory lehce vyměníte a do traktoru jsme schopni umístit i tří- až pětinásobnou kapacitu. Náš traktor teď vydrží asi osm hodin jízdy bez zátěže po zpevněné ploše. A až budou hotové zkoušky se zátěží, tak se může kapacita upravit tak, aby splňoval podmínky pro praktické plnohodnotné využití,“ říká vedoucí týmu.