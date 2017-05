Feeder je v chladnější vodě perfektní, nenechá vás dlouho bez záběru

Základem je feederový prut s jemnou vyměnitelnou špičkou, která funguje jako indikátor záběru. Jak? Špička se po záběru jednoduše ohne – rychle či pomalu, hodně nebo málo a rybář podle citu a zkušenosti pozná, jestli je to takový záběr, kdy stojí za to, aby rybu zasekl.

Často rybáři podle intenzity záběru poznají i rybu, která jim právě slupla nástrahu. Feederový prut je vhodné nakombinovat s malým navijákem (ideální je velikost 20 až 40 podle vzdálenosti, na kterou lovíme, a dalších faktorů) ideálně s obyčejnou přední brzdou a jemnějším vlascem. Průměry 18–22 mm jsou v současné době na feeder nejpoužívanější.

Co se montáže týče, při feederu lovíme v zásadě na položenou s krmítkem, takže kromě jemnějšího krmítka (plastové, nebo klasický drátěný košíček) potřebujeme ještě malý jemný háček.

Dají se použít ještě další prvky montáže (zarážky, rovnátka, průjezdy, závěsky atp.), ale to už je vysloveně volitelná věc, kterou každý feederař řeší trochu po svém tak, aby montáži maximálně důvěřoval. Nejčastějšími montážemi při chytání na feeder jsou průběžná a takzvaně na tvrdo.

Hrazdy jako ideální volba

Podporu feederových prutů tvoří buď klasické vidličky (často jediná, takže se prut opírá koncem o zem), nicméně za vhodnější lze pokládat feederové hrazdy, které nabízejí variabilitu co do vhodného úhlu, který svírá prut s vlascem mířícím do vody.

Daný úhel se volí jednoduše tak, abyste na špičce prutu dobře identifikovali i jemné záběry. Z toho samého důvodu je také nutné po náhozu dobře „našponovat“ vlasec.

Další variantou podpory feederového prutu je držák s hrazdou i vidličkou přidělaný přímo k rybářskému křesílku. Je to řekněme pohodlnější a třeba i skladnější volba. Někdo však toto řešení nedoporučuje, protože má pocit, že každým svým pohybem na křeslu ovlivňuje pohyb prutu a vlasce.

Vnadit a zase vnadit, ale chytře

Termín feeder vychází z anglického slova feed, což znamená krmit, a o tom feeder v podstatě je. Na háček napíchneme osvědčenou nástrahu (červík, kukuřice, peletka, hnojáček nebo jejich kombinace), ale k této nástraze je potřeba rybu přilákat.

O to se postará vhodně zvolené krmení, které může být založené na šrotu, ať už kukuřičném, nebo pšeničném, ale také partiklu, různých zobech a v současné době především na dalších atraktantech. Do krmné směsi lze také přimíchat samotné živé červy a návnada se pak stává pro ryby doslova neodolatelnou.

Červi na háčku nikdy nezklamou. Krmítko naplníte směsí a můžete začít vnadit.

Vnadicí nebo také krmnou směs si můžete připravit doma sami z rozličných surovin, ale není ani problém koupit hotové a prověřené vnadicí směsi v pytlích v rybářských obchodech.

Je také možní koupit směsi hotové a trochu si je podle aktuálních lovných podmínek vylepšit červíky, kukuřicí, různými dipy nebo boostery. Velmi zajímavou volbou co se vnadění týče jsou moderní method mixy vyráběné z tepelně zpracovaných a pro rybu velice atraktivních surovin, které ve finále dokáží být při lovu velice efektivní.

Feeder je opravdu skvělý na stojaté i tekoucí vody, pokud vám ovšem nevadí neustále věnovat pozornost špičce (špičkám) prutů. Samozřejmě, že celou sestavu prutů s navijáky můžete doplnit i hlásiči záběru.

Budou však použitelné pouze v případě, že si úplně povolíte brzdu navijáku, protože hlásič funguje pouze při pohybu vlasce po jeho válečku a při lovu na feeder se vlasec díky ohebné špičce nehýbe.

Jemné citlivější, nebo tvrdší odolnější

Se špičkami je to podobné jako s indikátory záběru typu „policajt“ před špičkou a nebo mezi oky prutu. Policajty můžete volit malé a lehoučké a nebo naopak větší a těžší podle momentální potřeby – proudu, větru, ryby na kterou cílíme.

Stejně tak špičky je možné vybírat od tvrdých až po docela jemné. Ideální je vozit s sebou dvě až tři varianty, se kterými si bez problému vystačíte prakticky na všech revírech, od malých říček a tůní až po velké řeky, jezera nebo dokonce přehrady.

Důležité je správně si vybrat tvrdost špičky, kterou volíme podle vody, na níž lovíme. Při chytání na proudných řekách volíme zásadně tvrdší špičky z důvodu silného proudu, naopak na stojatých vodách se volí měkčí špičky.

Feeder je krásná technika, na které by měl každý začínat a osahat si jemnost celé sestavy. Ta pak rybáře dostane k celé škále ryb v momentech, kdy jiné techniky třeba vůbec nefungují.

A co se zdolávání týče, tak i souboj s malou rybou na feederový prut stojí opravdu za to. A co teprve s velkým kaprem, kterého někdy vodíte po revíru desítky minut než ho dostanete do podběráku. To je velký zážitek, na který se nezapomíná.