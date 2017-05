Kvůli Fish&Chips už nemusíte do Británie. Snadno si je připravíte doma

Kdo jiný by měl u nás klasické Fish&Chips připravit lépe než šéfkuchař Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v Praze Vojtěch Kalášek, který je v rámci každoročních oslav narozenin britské královny servíruje doslova ve velkém. Připravil je i pro nás tak, abyste si mohli tradiční tresku s hranolky vyzkoušet i doma.

Fish&Chips se považuje za lidové jídlo ve Velké Británii a v Irsku už minimálně 150 let a k přípravě se používají ryby, které poskytne moře. Stejně jako restaurace všude ve světě soutěží o nejlepší pizzu nebo hamburger, podobně probíhá klání o nejlepší rybu s hranolky. A každý rok se prodá ve Velké Británii víc než čtvrt miliardy porcí.

Postup je velmi jednoduchý. „Nejdříve začínám dělat těstíčko, protože je dobré, když se chvíli uleží,“ radí šéfkuchař. Jako rybu nejradši používá klasickou tresku, ale klidně je možné usmažit i jakoukoliv jinou bílou rybu.

Těstíčko se vyrobí z hladké pšeničné a kukuřičné mouky, do které přidáte trochu kypřícího prášku, špetku soli a rozmícháte v pivu. Tohle spojení způsobí, že se později při smažení obal krásně nadýchne.

Všechno smažte nadvakrát

Pak stačí oškrábat a nakrájet brambory na silnější hranolky, které je potřeba předsmažit. „Tady je důležité, aby první smažení brambor probíhalo při nízké teplotě, kolem 130 °C. Trvá to asi pět minut. Jde o to, aby uvnitř nezůstaly syrové,“ vysvětluje. Jakmile máte dávku hranolků hotovou, můžete zvýšit teplotu oleje na 160 °C.

Mezitím si obalíte rybu v mouce a v těstíčku a provedete první smažení. Opět jen tak, aby byla ryba upečená skrz. „Pozor, do oleje ji vkládejte opatrně postupně, aby ryba nespadla na dno hrnce. Tam by se přilepila a připálila,“ upozorňuje kuchař.

Takto si můžete předpřipravit Fish&Chips třeba pro celý regiment a v klidu čekat na příchozí návštěvníky party. Až pak budete dosmažovat „na barvu“. Hranolky na 180 °C, rybu na 190 °C. Pokrm tak zároveň získá pěknou křupavou kůrku.

Teplotu oleje kontroluje kuchař infračerveným teploměrem. Po prvním smažení těstíčko zvětší objem.

Nedávno jsme psali o domácí výrobě hranolků s tím, že v domácích podmínkách jen těžko určíte teplotu oleje. Vojtěch Kalášek používá pro tento účel chytrý měřič teploty, jaký by chtěl každý kuchtík doma. Ale když vyhledáte na internetu heslo infračervený teploměr, zjistíte, že podobné teploměry lze sehnat už za ceny kolem 600 korun. Podívejte se na obrázek v galerii.

Podávejte s mashed peas, tedy se šťouchaným hrachem

Nebylo by to tradiční provedení ryby s hranolky, kdyby chyběl tradiční rozmixovaný hrášek. Můžete použít mražený hrášek, který necháte povolit, anebo i sušený hrách, který necháte namočit a uvařit. Podle toho, co máte doma.

Pak do mixéru dejte trochu vody a hrášek, máslo, sůl a pepř. Šéfkuchař přidává pro chuť trochu máty a rozmixuje tak, aby vznikla očekávaná kaše. Když v ní zbudou občas celé kousky hrášku, vůbec to nevadí.

Běžně se podává ryba s hranolky s tatarskou omáčkou, ale šéfkuchař Vojtěch Kalášek rád využívá sezonní suroviny, které rostou přímo na zahradě velvyslanectví.

„V červenci na svatého Jana se sbírají zelené ořechy, dokud uvnitř ještě není utvořená skořápka. Na měsíc se naloží do vody a nakonec se uvaří ve sladkokyselém nálevu. A pak rozmixují a vznikne pasta, kterou pak dále používáte v kuchyni. A v tomto případě jsem ji smíchal s majonézou, které to dodalo jemnou chuť,“ popisuje Kalášek.