Steaky, burgery, suši i škorpioni. Začal nový ročník Foodparade

Foodparade už je za těch šest let legendou, za kterou stojí škola vaření Cheefparade. Za tu dobu se samozřejmě vyvíjel, ale jedno mu zůstalo: pokus o pohodový rodinný víkend, kde můžete ochutnat to, co v běžné restauraci nenajdete. K tomu přispívá i krásné prostředí parku v pražském Zámku v Troji.

Pro autem jedoucí je tam jediný zádrhel: je vhodné vyjet ráno dříve, protože v pěkném počasí můžete natrefit na davy návštěvníků z pražské zoo, kteří „okupují“ záchytná parkoviště.

Zásadní novinkou je letos systém platby pomocí elektronické karty, který by měl podle organizátorky Petry Plánkové zajistit absolutní transparentnost v platbách. Při vstupu si kartu „nabijete“ body (chefy), každý z nich má hodnotu 20 korun. Na každém stánku je pak bezkontaktní snímač, se kterým se platí podobně jako s platební kartou v obchodě.

Rodiče, kteří si vyjdou i s dětmi, mají je možnost zabavit v dětském koutu, ale každou hodinu děti mohou zdarma absolvovat i kurz dětského vaření. A rodiče zatím mohou ochutnávat. Většina porcí má hodnotu od dvou do pěti bodů. Nejde tu o to nacpat se svíčkovou „se šesti“, ale zkoušet speciality. Od různých druhů burgerů, přes tatarák, cukrářské speciality či asijské pokrmy.

Počasí přeje, neprší, není přehnané horko, tak se zdá, že výlet do Troji není špatný nápad. Alespoň pro ty, kdo mají rádi dobré jídlo a zkoušejí něco nového.