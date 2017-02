Letošní For Fishing byl zatím nejlepší v historii, tvrdí návštěvníci

Nejen že neustále roste výstavní plocha, ale podstatně se zvýšila I kvalita doprovodného programu. Navíc ve výstavních expozicích přibylo designových neprodejních stánků na úkor různých trhovců, kteří v minulosti byli hodně vidět.

For Fishing je významný i v evropském měřítku. S výstavní plochou 14 000 m² a 181 vystavovateli ze 12 zemí se jedná o čtvrtý největší evropský veletrh.

Stagnuje kaprařina?

Zajímavé je to, že přestože nejpopulárnější rybolovnou technikou je u nás stále kaprařina, na výstavišti jako kdyby přibývalo vystavovatelů zaměřených na lov dravců, feeder, plavanou, muškaření, mořský rybolov a lov z lodi. Kaprařina zabírá pořád přibližně stejnou plochu, více než celou halu, ale jako kdyby se její růst zastavil.

Možná se tu utváří nový trend známý například z Anglie, kde se kaprařina dostala na nějakou vysokou úroveň, na které začala stagnovat a rostla především ostatní rybářská odvětví.

Známí rybáři a program

Veletrh navštívilo mnoho tuzemských a zahraničních rybářských osobností. Například Stefan Seuß, Jakub Vágner, Josef Konopásek nebo Alan Blair a Karel Nikl, kteří spolu s dalšími zajistili velmi dobré přednášky. Veletrh navštívilo i hodně rybařících osobností ze zábavného průmyslu jako Richard Genzer, Láďa Hruška, Milan Špalek a mnozí další.

Novinkou v doprovodném programu se stal přívlačový bazén, který se stal naprostým hitem. Známí rybáři se zde střídali se svými předváděčkami chodu vláčecích nástrah přímo ve vodě. Návštěvníci se mohli také podívat do rybářského kina, zahrát si na rybářském simulátoru či zastřelit škodnou – kormorána. Pro děti byla připravena soutěž namaluj veselou rybu nebo třeba možnost zaházet si muškařským prutem.

Vágner se spojil se zeleným Alzákem

Nejlepší produkt veletrhu V prestižní soutěži Grand Prix o nejlepší produkt veletrhu zvítězily tyto výrobky: Prut Westin W4 W4 Vertical Jigging T-QL (kategorie přívlač nebo muškaření)

Naviják D.A.M. Quick Combat 10 000 FD (kategorie sumcařina a mořský rybolov)

Křeslo Korum Accessory Chair X25 (kategorie feeder nebo plavaná)

Zátěže UFO Sinker (kategorie kaprařina) V soutěži o nejlepší expozici zvítězila v kategorii do 99 m² firma ZEBCO EUROPE GmbH a nad 99 m² firma SPRO N.V.

Konzervativní rybáři byli historicky zvyklí kupovat zboží v rybářských prodejnách v místě bydliště. V minulých letech prošly boomem specializované rybářské e-shopy.

Trh se ale opět mění, neboť na něj vstupuje univerzální e-shop přicházející z nerybářské sféry. Společnosti Alza.cz a.s. a JV Rybářské potřeby s.r.o. Jakuba Vágnera totiž oznámily na veletrhu For Fishing v Praze strategickou spolupráci, kterou Alza vstupuje na trh rybářských potřeb, kterým zřejmě pěkně zamíchá. I ti největší hráči na trhu se momentálně ucházejí o to, aby mohli do nově vzniklého subjektu dodávat.

Z výstavních expozic poutala pozornost například ta firmy Kevin Nash uspořádaná v mulčovací kůře ve stylu, který by mohl vypadat jako rybářův tábor u vody.

Velké zastoupení měly i různé kajaky, čluny, zavážecí lodičky a jiná plavidla. O rybářův žaludek by se měly starat vystavované grily a udírny pro rybáře.

Právě na stánku Alzy byl k vidění podvodní dron nebo stroje na 3D tisk nástrah. Z výrobků jiných firem se hodně mluvilo o betonových zátěžích UFO sinker neboli „betůvkách“ (oceněno Grand Prix), které mají nahradit olovo. Nebo se třeba diskutovalo o ocelových krmítcích na „patrony“ Kombinator – Patron Fishing či speciálních chladicích taškách pasujících přesně na basu piv od firmy R-SPEKT a mnoha dalších produktech.

Vyhlásili nejlepší sportovce

V rámci veletrhu byli vyhlášeni i nejúspěšnější závodní rybáři. Patřili mezi ně reprezentanti, kteří vybojovali medaile na světových akcích v rybolovné technice, na MS juniorů v muškaření, muškařští senioři na ME v Polsku, senioři v plavané na MS národů v Bulharsku či handicapovaní reprezentanti na MS v Pardubicích.

Perličkou bylo muzeum rybářského sportu. Známý rybář, humorista a kreslíř Zdeněk Hofman tu prezentoval svoji ohromnou sbírku historického rybářského vybavení. S mnoha exponáty dodnes chytá. Jsou plně funkční, ale při pohledu na ně si uvědomíte, jak moc šel vývoj dopředu. Říkají vám něco naviják Stabil nebo Tap? Právě ty jste tu mohli spatřit.

Více zajímavostí o rybaření najdete v aktuálním vydání rybářského časopisu Kajman.