VIDEO: Před deštěm gorily utíkají jako o život, mlžení přitom milují

Jakmile se v posledních dnech rozpršelo, chovatelé hned běželi pražským gorilám otevřít šubr, kterým se z venkovního výběhu dostanou do své vnitřní expozice. A v tom okamžiku následoval úprk gorilí skupiny z venku do zázemí.

Občas si ale déšť alespoň některá z goril opravdu užívá, což jsou většinou mláďata nebo samice Bikira. Tento týden to byl především Kiburi, který nadšeně vyběhl z jeskyně do padajících kapek, poletoval sem a tam, čistil si přitom kožich rukama a následně se pořádně vyválel v dřevitce.

Ostatní gorily - jako obvykle při každém dešti - přitom chodily jen k šubru nakukovat, jestli už pršet přestalo. I když ale dešťové kapky padat přestanou, gorilám už se zpátky ven moc nechce; vzhledem k mokré trávě, loužím a mokrým parkosům.

Takový Nuru se tiskl ke Kijivu, a nakonec se od ní dokonce nechal vozit na zádech, už když začalo jemně poprchávat.

Jediná Bikira se deštěm nenechá rozhodit. Klidně dál zůstane sedět v jeskyni a pozoruje okolí, nebo si jen lehne, jako by se nic nedělo. To Richardovi stačí, aby spadla jedna kapka a je pod střechou - kam raději přebíhá po dvou, aby se namočil co nejméně.

„Je to zajímavé, protože jinak mají naše gorily vodu velmi rády. Jakmile jim například v pavilonu zapneme mlžení, což je v podstatě drobný déšť, velice si to užívají, zvláště Shinda, která si pod vodou čistí kožich jako o život,“ konstatuje kurátor primátů Vít Lukáš (o Shindě a jejím „sprchování“ více zde).

Pro takovou Shindu prostě přestává existovat okolí, jakmile se v pavilonu od stropu spustí jemná sprcha vodních kapek. Zatímco když začne venku pršet, je schopná nahánět i ostatní, aby se koukali schovat v suchém pavilonu. Což se nezměnilo ani s narozením syna Ajabua. Loni v červnu mu bylo sotva pár týdnů a už neměl na výběr a šel v pavilonu pod sprchu (více zde).