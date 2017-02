Nové hmoždinky budou univerzální: fungují do betonu i do sádrokartonu

Tajemstvím nové hmoždinky je kombinace materiálů s různými vlastnostmi v jednom těle. Například první z nich – DuoPower kombinuje dva materiály. „Tělo hmoždinky je z klasického nylonu a ta druhá část je z měkčího materiálu. Je to krátká hmoždinka pro univerzální použití. Sama si zvolí, jak bude fungovat,“ popisuje Václav Horák, poradce výrobce Fischer.

V praxi to znamená, že když ji použijete do plných materiálů, jako je beton nebo klasická cihla, normálně se rozepne, a když půjde do duté cihly nebo do sádrokartonu, vrut měkkou část rozevře (nejlépe je to vidět na obrázcích).

Jak funguje hmoždinka DuoPower. Sklopka, která může fungovat i jako běžná hmoždinka

„Očekáváme, že když hobbysta párkrát za rok bude něco připevňovat, nebude si muset znovu oživovat veškeré zásady používání hmoždinek. Jenom zvolí podle potřebné únosnosti průměr a nemůže se splést,“ vysvětluje Horák.

Druhá z hmoždinek patří mezi takzvané sklopné hmoždinky. Hmoždinka DuoTec by měla přinést výhodu v podstatném zmenšení průměru vrtaní díry.

„Zatímco u běžné kovové sklopky musíte kvůli vrutu nebo šroubu se závitem 5 milimetrů vyvrtat otvor 12 milimetrů, tady je univerzální hmoždinka, kde vrtáte desítkou. Hodí se například i pro situace, kdy zjistíte, že pod sádrokartonem je ještě dřevo nebo jiný plný materiál. Abyste nemuseli otvor znovu převrtávat, použijete tuto hmoždinku. Buď se u sádrokartonu sklopí, anebo u plného materiálu rozepne jako klasická hmoždinka,“ vysvětluje.

Pružný „druhý“ materiál v tomto případě slouží i k ochraně rubu sádrové desky.

Vyřeší se tak i případy, že při vrtání sádrokartonu se zajelo i do dřevěné desky. Logicky se pak člověk místo hmoždinky rozhodl použít vrut, jenže vrut například o průměru pět milimetrů v oslabeném materiálu nemusí dobře držet, vrut o větším průměru zase nemusí působit esteticky – třeba při přivrtávání drobnějších předmětů.

Hmoždinky Duo Family budou na náš trh uvedeny během jara nebo léta.