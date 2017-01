Jaká bude letos konstelace pro vaši zahradu, domov, koníčky i kondici?

Část 1/10

Býk 21. 4. - 20. 5.

ZAHRADA: Všechno je jinak, než jste měli v plánu. To, že jste ještě na začátku roku měli pocit, že vás v oblasti nemovitostí nic nového nečeká, se ukáže jako velká iluze. Je možné, že vznikne možnost, kdy ke své nynější zahradě můžete přikoupit ještě pěkný kus vedlejšího pozemku. Je zajímavé, že se o to nemusíte ani sami snažit, protože nabídka, která se nedá odmítnout, k vám přijde sama.

DOMOV: Veškeré změny si naplánujte na předvelikonoční období, kdy budete mít nejen spoustu energie, ale i skvělé nápady. Když vás však napadne, že byste chtěli něco vybourat, pro jistotu si dopřejte pár dní na rozmyšlenou. Je docela možné, že během nich přijdete na řešení, které vyhoví všem vašim potřebám a přitom tak zásadní zásah vyžadovat nebude.

ZDRAVÍ A KONDICE: Stojíte na prahu roku, v němž můžete bez problémů ze svého života eliminovat špatné návyky a zlozvyky. K údivu všech svých známých, kteří ve váš úspěch moc nevěří, to zvládnete na první pokus. Po zbytek roku byste se měli snažit, abyste se rovným dílem věnovali práci i odpočinku. Moc dobře vám udělá pobyt v termálních lázních, při němž spojíte odpočinek se cvičením.

KONÍČKY: Na počátku roku si v této oblasti nic zásadního neplánujte, protože na to nebudete mít čas, energii ani chuť. Zlom v této oblasti přijde mezi 26. červencem a 30. zářím. Vaším sektorem koníčků a zábav se pohybuje Merkur, který vám do cesty posílá neskutečně fajn lidi se stejnými zájmy. Účastněte se všech akcí, na které vás pozvou, a pořádně si to užijte.