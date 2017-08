Pochlubte se, jak u vás rostou. Nejlepší houbařské fotky odměníme

Pochlubte se fotografiemi houbařských úlovků Pošlete fotografii svého úlovku na e-mailovou adresu soutez.hobby@idnes.cz. Do předmětu ideálně napište „Houby“ a ve zprávě popište, kdy a kde (alespoň oblast, těžko budete prozrazovat konkrétní lokalitu) jste houby našli. Pokud natočíte zajímavé video, lze nám na něj poslat odkaz, případně se můžete podělit i o oblíbený recept. Zaslané fotografie by měly mít alespoň 1000 šířkových bodů, velikost přílohy e-mailu by neměla překročit 5 MB. Fotografie můžete posílat až do úterý 1. srpna včetně (tedy do 23:59 hod). Sedm až deset nejlepších zveřejněných fotografií (případně i video) odměníme honorářem, nezapomeňte tedy uvést své kontaktní údaje.