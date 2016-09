Pohrajte si s ohněm a ledem. Dejte si drink inspirovaný Hrou o trůny

Potřebujete tvořítko na ledové koule, velkou injekční stříkačku, sklenici z tvrzeného neboli kaleného skla, které vydrží teplotní šoky, šídlo nebo jiný špičatý ostrý nástroj, kterým uděláte dírky do ledu a bambusové párátko. Z alkoholu pak vysokoprocentní rum, ingredience na drink Havana a sirky nebo zapalovač.

Do tvořítka na led v předstihu nalijte filtrovanou vodu a dejte ho na hodinu a čtvrt do mrazáku. Poté ho točte a opět nechte mráz pracovat další hodinu a čtvrt. Je to přesně ta správná doba, aby se v domácím mrazáku vytvořila ledová koule se zhruba půl centimetru silnou stěnou. Uvnitř koule zůstane voda, kterou je potřeba odsát. Na to potřebujete stříkačku, ideálně s nahřátou jehlou, která snadněji pronikne ledem.

Pak potřebujete kouli „proklát“ bambusovým párátkem tak, aby šla právě na tomto párátku usadit na koktejlovou sklenici z tvrzeného skla.

Ostrou špičkou tedy těsně nad středem koule vytvořte dírky a párátko jimi provlékněte. Oba otvory pak zakápněte vodou a dejte je zamrazit, aby jimi ve finále nevytékal koktejl. A můžete se vrhnout na vlastní přípravu koktejlu.

Barman vybral koktejl Havana a potřebovat na něj budete silný tmavý rum (množství podle videa), přidáte čerstvou citronovou šťávu, trochu Cointreau, sirup pro sladší chuť (návod na jeho domácí přípravu najdete zde), trochu pomerančové šťávy a pár kapek pomerančového bitteru. Vše vychlaďte v šejkru s pořádnou dávkou ledu, aby se vám kvůli drinku nerozpustila ledová koule.

A jde se do finále. Na dno sklenice nejprve nalijte trochu silného rumu, stříkačkou opatrně naplňte ledovou kouli až po okraj vychlazeným drinkem. Pak zapalte rum ve sklenici a na oheň usaďte ledovou kouli s koktejlem. Oheň pomalu rozpustí spodek ledové koule, koktejl vyteče do sklenice a uhasí plamen.