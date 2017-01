S hydrofobní impregnací stačí mýt okna jednou ročně. Ale je drahá

Princip hydrofobní impregnace je jednoduchý. Na povrchu se vytvoří vrstva, po které všechny tekutiny a nečistoty stečou jako po skluzavce. Většinou se používá v aplikacích při ošetření prosklených ploch komerčních budov, tedy obecně tam, kde je velmi drahé a obtížné zajistit pravidelný úklid.

Ale proč nevyzkoušet, zda by se podobné přípravky nemohly uplatnit i při běžném domácím úklidu?

„Uvědomte si, co způsobuje špínu na oknech. Zvláště ve velkých městech je v ovzduší hodně popílku a spadu, které jsou v kapkách dešťové vody. Jakmile zaprší, voda se dostane na sklo a po uschnutí tam stopy prachu zůstanou,“ vysvětluje Marie Zamazalová ze start-upu Lidská síla, která se zabývá úklidovými službami. Ta tuto technologii zkoušela i v domácích podmínkách.

Efekt lotosového květu Princip fungování efektu lotosového květu Tento jev vědci vysvětlují speciální nano-strukturovanou konstrukcí květinových plátků. Této technologii se dostalo nejrozšířenějšího nasazení v automobilovém a chemickém průmyslu, ale nyní se uvažuje o využití i v textilním průmyslu.

Jakmile se zajistí, že kapičky vody stečou ve stylu „lotosového květu“, na skle nemohou zůstat stopy prachu. Proto vyzkoušela jeden z přípravků, konkrétně nanohydrofobní přípravek Bala. Ten se nanáší ve dvou fázích. Má ovšem tu nevýhodu, že se musí nanášet na sklo jen při teplotách nad dvacet stupňů Celsia, tedy rozhodně ne přes zimu.

„Když jsem zkoušela aplikaci, vyšlo mi, že ošetření zhruba dvou metrů čtverečních vyšlo asi na 170 korun. Výrobce tvrdí, že by měl přípravek účinkovat alespoň dva roky. I když to budu brát s rezervou, vychází mi, že rozhodně by to mělo vydržet od jednoho velkého úklidu k dalšímu. Okna by tak měla dlouho zůstat daleko čistější než při obyčejném pravidelném mytí oken,“ popisuje svou zkušenost.

To je všechno hezké, ale když si vezmete, že za metr čtvereční mytí oken se u úklidových služeb platí mezi 10 a 30 korunami, tak stále je levnější objednat si obyčejnou službu a častěji. Některé firmy mytí oken nepočítají na metry, ale podle velikosti bytu, pak se i s dopravou účtuje u bytu 1+1 částka kolem 600 korun. V této ceně je ovšem mytí vně i zevnitř a mytí rámů a parapetů.

Z toho vyplývá, že ošetření hydrofobní impregnací je výhodné hlavně u špatně přístupných ploch, například v zimních zahradách či u vysoko položených špatně přístupných střešních oken.

„Protože se prodávají i přípravky pro interiérové použití, vidím v tom přínos pro snížení dopadu na životní prostředí. V domácnostech by se totiž mohla snížit spotřeba čisticích prostředků s obsahem kyseliny, kterou používáme na odstranění vodního kamene, například při mytí obkladů nebo sprchových koutů,“ doplňuje Zamazalová.

Podobné přípravky by proto mohly pomoci i při běžném denním čištění například v koupelnách a kuchyních, a právě proto i výrobci sprchových koutů přípravky s podobným účinkem nabízejí k usnadnění čištění skel. A podobné existují i pro ošetření nerezových digestoří v kuchyních, kdy se přípravek preventivně nanese na nerez a následně, když se pokryje vrstvou mastné nečistoty, lze lépe vyčistit.