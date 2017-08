VIDEO: Jakého psa vybrat do města? Nabízíme pět tipů, navrhněte další

, aktualizováno

Ideální pes do městského bytu neexistuje. Respektive je to každý pes, který je správně socializovaný a vychovaný tak, aby nepůsobil problémy svému majiteli ani okolí. Proto také ve městě potkáte jak psy do kabelky, tak střední i větší plemena, většinou nenáročná na pohyb. I když i ve městě si lze zaběhat.