Tchajwanec vyrábí invalidní vozíčky pro psy. Z vodovodních trubek

Když vyrobil vozíček pro vlastního psa, žasl, jak se mu podařilo zkvalitnit jeho život. „Můj pes se díky tomuto vozíku nakonec úplně zotavil a to mě nadchlo. Proto jsem stavbě vozíků propadl a začal spolupracovat s útulkem pro postižená zvířata u nás v Tchai-nanu,“ popisoval genezi svého zlepšováčku agentuře Reuters.

Jeho současný model je sestavený z lehkých plastových trubek, jaké se používají pro vodovodní rozvody v domě. Díky tomu lze lehce nařezat délky na míru každému psovi.

Navíc stavba vyjde zhruba na 30 amerických dolarů (asi 700 Kč). Když se to porovná s komerčně prodávanými vozíky, je to zhruba desetina – u nás je seženete podle velikosti a značky zhruba od sedmi do dvaceti tisíc korun.

Když začnete o této problematice hledat více informací, překvapí vás, kolik psů je podobně postiženo. Většinou jde o problém s kyčlí, nehybnost nohou včetně degenerativní myelopatie (DM), dysplazie kyčelního kloubu, artritidu, ochrnutí způsobené výhřezem ploténky, neurologické problémy...

Na rozdíl od modelu, který vidíte na videu, má většina u nás prodávaných modelů pouze dvě kola, ale zato větší, aby to umožnilo pohyb psa v terénu – po neupravených cestách nebo po trávě. Bývá také možnost kolečka nahradit lyžemi, aby se pes mohl prohánět i po sněhu.