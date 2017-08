Invazivní hlaváč černoústý ohrožuje české řeky. Požírá jikry domácích ryb

Hlaváč černoústý je invazivní ryba, která se dostala do Labe lodní dopravou. Je to nebezpečný predátor požírající plůdky domácích ryb a na jejich úkor rozšiřuje své teritorium. Obrana neexistuje. Jediné, co mohou rybáři dělat, pokud hlaváče chytí, je nevracet ji zpět do vody.