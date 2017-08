Česká jablka se u nás prodávají málo, ale v zahraničí slaví úspěchy

Odrůdu Opal vyšlechtil Ústav experimentální botaniky AV ČR ve Střížovicích u Turnova. Tato odrůda je od roku 2005 chráněná patentem v USA a o rok později byla patentována v rámci EU. Obchodní označení Opal je registrováno ve více než 40 zemích světa. Opal zdomácněl na trhu v Americe a začíná se prosazovat v Chile, Jižní Africe, Novém Zélandu a zemích Evropské unie.

Hetlina bojuje proti rakovině Domažlická odrůda jablek Hetlina z 18. století (říká se jí také Granátka) zaujala výzkumníky na Novém Zélandu. Zjistili, že Hetlina obsahuje množství fenolických látek, které jsou známé svými protirakovinnými účinky. A má jich dokonce třikrát více než je průměr. Toto množství by mohlo nejen pomoci se zákeřnou nemocí, ale podle vědců se může projevit i zlepšením celkového zdravotního stavu toho, kdo jablka odrůdy Hetlina konzumuje.

Hetlina má nevýhodu, že nepatří k jablkům s oslňující chutí, takže unikla pozornosti velkých světových pěstitelů, ale díky jejím vlastnostem se vyplatí tyto jabloně pěstovat. Zvlášť proto, že je to odolná odrůda a daří se jí i ve vyšších nadmořských výškách.

K této odrůdě se váže roztomilá historka. Původně si zakoupil práva na čtyři české odrůdy, mezi nimiž byl Opal, marketingový zástupce odrůdy Opal v USA Dave Weil. Ve zrychleném testování na Washingtonské státní univerzitě, kde byly odrůdy naroubovány, zkoumal vlastnosti jablek. Následně sklizené plody Opalu zapomněl při cestě na oblíbenou rybářskou výpravu v pytli v zavřeném autě při vysokých teplotách celé čtyři dny.

„Když jsem si na ně po těch dnech vzpomněl, říkal jsem si, že z těch jablek bude pyré. Ale to, co jsem z pytle vyndal, mě šokovalo. Nic podobného jsem předtím neviděl, bylo to neuvěřitelné. Jablka byla stále krásná, žlutá a vynikající,“ říká Dave Weil s tím, že má poptávku po Opalu hned od 15 největších maloobchodních prodejen ve Washingtonu, ale prodává se po celých Spojených státech.

Pro Američany je česká odrůda tak trochu bleskem z nebe, protože podle údajů společnosti FirstFruits Marketing Washington, která je výhradním distributorem pro severní Ameriku, jsou tato jablka první odrůdou, která získala certifikát, že nejsou pěstovaná pomocí GMO technologií.

Vtipné je, že odrůda se po deseti letech vrátila domů a výhradním pěstitelem odrůdy Opal v Česku je farma Fytos Pavla Voráčka ve Vlkově nad Lesy. „My tuto odrůdu testujeme vlastně už od doby, kdy ji ústav vyvinul, ale je trochu smutnou charakteristiku české povahy, že je konzervativní, a teprve, když se zjistí, že se domácí produkt osvědčil na zahraničním trhu, zvedá se zpětně zájem i u nás,“ říká Pavel Voráček.

„Plody jsou zlatavě žluté s rustikálním vzhledem a mají výrazně křupavou texturu s kořenitou, medově sladkou chutí. Předností odrůdy Opal je odolnost stromků vůči chorobám, zejména strupovitosti jabloně. Díky této vlastnosti se při pěstování minimalizují dávky postřiků a celá výroba je tak šetrnější k přírodě, ale hlavně plodům,“ vysvětluje Pavel Voráček.