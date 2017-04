Nová kniha učí, jak kočku můžete naučit chodit na lidský záchod

Podobné pokusy se datují od doby, kdy lidé začali chovat kočky jako domácí mazlíčky. Návodů je hodně a speciálních přípravků také. Psali jsme například o „věčném“ kočkolitu a speciálním záchodě, který měl tu nevýhodu, že stál několikrát víc než ten lidský (více zde).

Nová kniha, jak natrénovat kočku chodit na lidský záchod.

Ve své knize Toilet Train Your Cat, Plain and Simple neslibuje Brooks zázračné výsledky za pár dní. Autor, který má dvě kočky, tvrdí, že se mu podařilo je naučit chodit na lidskou toaletu zhruba za tři měsíce. Metoda spočívá v tom, že do záchodu na začátku umístíte vložku s kočkolitem a postupně ji zužujete (a zvětšujete otvor) tak, že na konci už kočka pochopí, že může vyměšovat rovnou do otvoru přímo z prkénka.

„Většina lidí tvrdí, že něco podobného je nemožné. Ale já jsem tu, abych to popřel,“ tvrdí Books. Trénink přirovnává k tomu, jak se učí malé děti chodit na nočník. Je třeba to neuspěchat a mít trpělivost. Hlavní je ignorovat neúspěchy a hlavně chválit i za ten nejmenší pokrok.

V prvním kroku je třeba naučit kočku, že se její „bedýnka“ s kočkolitem objeví přímo v toaletě. Jakmile si zvykne na tento nový prvek, může se uprostřed objevit malý prostor přímo do záchodu. Postupně během cvičení se záchodová vložka zužuje a nakonec se vyndá úplně. V tomto okamžiku je kočka připravená.