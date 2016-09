Z péče o srst ranní rituál s vysavačem aneb jak se zbavit psích chlupů

Jak elegantně lze problém s chlupy začít řešit už se štěňátkem? U našeho čtenáře právě kvůli psím chlupům každé ráno luxují. A do tohoto pravidelného rituálu zapojili i svého psa, a to už od štěněte. Samozřejmě jeho srst čas od času kartáčují, ale postupně ho zvykali i na hubici vysavače, který spolehlivě spolkne uvolněné chlupy, které by ze psa během dne vypadly na zem.

„Na pravidelné luxování srsti jsme našeho labradorského retrívra začali zvykat, už když jsme si ho přinesli jako štěňátko,“ vypráví Petr Matouch, kterého jedno ráno napadlo natočit si rituál s pohodovým psem na video.

Dnes je rodinnému miláčkovi Maxovi úctyhodných patnáct let, takže srst už má značně prošedivělou. Nicméně na záznamu je vidět, jak si pravidelný ranní rituál jednoznačně užívá. V téhle rodině uměli vymyslet, jak mít z nutného pravidelného zbavování se vypadaných chlupů ještě radost.