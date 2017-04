Uvařit vejce a vyměnit žárovku je stále častěji problém, ukázal průzkum

Pojišťovna provedla průzkum mezi 2 000 respondenty a zjišťovala, jak si lidé poradí s nejjednoduššími úkoly v běžném životě. Zjistila, že zhruba dvacet procent lidí si doma neumí vyměnit žárovku a třetina lidí se při vaření běžných jídel neobejde bez kuchařky.

Téměř polovina lidí přiznala, že se cítila bezradně, když hlídala dítě a bylo potřeba vyměnit plenu. V případech, kdy se musel řešit problém například s tekoucím radiátorem, změřit hladinu oleje v autě nebo sestavit koupenou polici, dopadly výsledky ještě hůře – tam statistika zaznamenala přes padesát procent dezorientovaných dotazovaných.

Kde lidé shánějí informace o domácích pracích Metodou pokus/omyl 50 % Od otce 45 % Od matky 35 % Z internetu (například pomocí videa) 20 % Pomocí knih a příruček 17 % V práci 16 % Od přátel 15 % Ve škole 15 % Z televize 12 % Zeptal jsem se odborníka 8 %

Na druhou stranu jsou mnozí lidé odvážní a nebojí se experimentovat. Každý druhý účastník průzkumu své dovednosti získává metodou pokus/omyl. Až pak se do žebříčku dostává tradičnější způsob: 45 % se učilo od svých otců a 35 % od matek. A naopak jen osm procent lidí postupovalo tak, že se prostě zeptali toho, kdo tomu rozumí.

Průzkum také zjišťoval, jak informace získávají lidé v různých věkových kategoriích. Čtyři lidé z deseti ve věku do 25 let získávají informace o problému, který potřebují aktuálně řešit, z internetu. To dvojnásobek těch, kteří používají spíše příručky a publikace.

A naopak: knihy a manuály používá drtivá většina lidí nad 55 let. Z těchto dotázaných využije znalosti z internetu zhruba jen 10 procent.

