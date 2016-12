Odpovězte na otázku a vyhrajte jeden z deseti vánočních stromků

Když jdete kupovat vánoční stromek na poslední chvíli, často zbudou jen kusy, které už nikdo nechtěl kvůli nepravidelnému růstu, a často už nebývá k mání ani druh stromečku, který byste chtěli. Proto je výhodné, když se vypravíte na nákup včas, dokud je nabídka širší.

Soutěžte o vánoční stromek Zodpovězte otázku ze které země pocházejí stromečky, o které se hraje, získejte kavkazskou jedli podle vlastního výběru. Ceny do soutěže věnovala společnost Mountfield. Soutěžit můžete ZDE.

Aby vám stromek vydržel v kondici až do Štědrého dne, stačí dodržet několik málo pravidel:

Koupený stromek uložte do nádoby s vodou a nechte v chladném prostředí až do doby, než ho budete zdobit.

Nevystavujte ho přímému slunečnímu záření, urychlili byste jeho vysychání.

Před uložením do vody ještě zkraťte spodek kmene o několik centimetrů. Čerstvým řezem dokáže strom přijmout až 5 litrů vody, a vydrží tak déle svěží.

Pokud by hrozily mrazy, kupte si v lékárně glycerin a nalijte ho do nádoby s vodou. Voda tak nezmrzne a stromek vodu lépe natáhne.

Dejte pozor, ať kůra dosahuje pod hladinu vody v nádobě, stromy totiž sají vodu pletivem umístěným pod kůrou. Takto můžete stromek nechat stát na balkoně, terase nebo na chladné chodbě až do Štědrého dne.

Hadicí nebo konví na zalévání občas pokropte všechno jehličí. Jehličí odebírá vláhu a dělá mu dobře, když se svlaží. Také když stojí stromek v místnosti, je výhodné zvlhčit jehličí jednou denně rozprašovačem.

Stromek rozbalte pár dnů před ozdobením, aby se větve stihly narovnat.

„Doporučujeme pořídit si stojan, do kterého lze nalít vodu, aby strom měl dostatek vody i během vánočních svátků. Možná budete muset kmen trochu ořezat, aby se do stojanu vešel. Dejte přitom pozor, ať kůra opět dosahuje až do vody v nádobce,“ radí Jiří Erben ze společnosti Mountfield, která už se několik let před Vánocemi zabývá i prodejem oblíbených kavkazských jedlí.

Vánoce skončily? Ekologickým řešením je rozdrtit dřevo do kompostu, spálit stromek v kamnech či ho odvézt do sběrného dvora.

Nejoblíbenější vánoční stromky Smrk pichlavý (stříbrný)

Má šedozelenou až stříbrnou barvu. Jeho jehličky jsou velmi pichlavé. Téměř neopadá, takže vydrží dlouho hezký i ve vytápěném bytě. Smrk ztepilý

Nejlevnější zástupce vánočních stromků, který k českým Vánocům patří odnepaměti. Bývá nejčastěji zelený až šedozelený. Má ostré a tuhé jehličky, takže se špatně zdobí. V teple brzy opadá, takže se hodí víc do nevytápěných místností. Borovice lesní

Stromek s většími rozestupy mezi jednotlivými patry má rozložitější korunu. Dlouhé jehlice vydrží i v teple na větvích. Jedle kavkazská

Velká krasavice, která je mezi lidmi stále žádanější. Má jemné jehličí, které neopadá, a ovocnou vůní provoní celý byt. Díky pravidelnému kuželovitému tvaru vypadá ze všech nejlépe.

O tom, jak dlouho stromek vydrží, rozhodujete už při nákupu. Aby byl dlouho krásný, musí mít jehličí jasné barvy. Ani ten nejlevnější stromek není tak levný, abyste ho hned po příchodu domů zničili. To by se mohlo snadno stát, když ho hned dáte do vytopené místnosti. Takový teplotní šok většinou dopadne tak, že velmi rychle opadá a vám zbude na Vánoce jen koště.