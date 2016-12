Jane Goodallová v Praze připomněla, co je bytostně důležité pro život

Významná bioložka a ochránkyně přírody Jane Goodallová je známá jako výjimečná primatoložka, která svým výzkumem v Tanzanii v 60. letech revolučně změnila pohled na chování primátů.

Prahu navštívila v rámci svého celosvětového turné, protože se už roky věnuje propagaci ochrany přírody prostřednictvím mezinárodního institutu Roots and Shoots, který pracuje s mladými lidmi.

Její přednášky v České republice pomáhala organizovat Zoo Praha a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

Pražské gorily Jane Goodallová navštívila hned dvakrát

Když v roce 1960 přicestovala z Anglie do dnešní Tanzánie (tehdy Tanganiky) pouze se zápisníkem a dalekohledem, aby odkryla neznámý život plachých nedůvěřivých šimpanzů, bylo jí 26 let. Do Prahy přijela dvaaosmdesátiletá, moudrá a skromná bělovlasá paní s mladistvou jiskrou v oku.

Nuru slaví o víkendu čtvrté narozeniny, zajděte také Poslední adventní víkend v Zoo Praha nabízí odpočinek od předvánočního stresu. V sobotu i v neděli, tedy 17. i 18. prosince budou připraveny dílny s možností vyrobit si drobné dárky, od soboty také bude u hlavního vchodu dostupné tradiční Betlémské světlo. A v sobotu odpoledne oslaví 4. narozeniny gorilí sameček Nuru. „Nuru se teď nejvíc ze všeho zajímá o malého Ajabu, se kterým si každý den vydrží dlouho hrát. Je na něj velmi hodný, současně ho dokáže pěkně potrápit,“ říká o něm kurátor primátů Vít Lukáš. (viz úvodní video) Nurua můžete zastihnout nejen při hrách s Ajabuem či Kiburim, ale také jak dělá u skla grimasy či stojku. „Je to pohodář a jednoznačně jeden z nejhodnějších a nejstarostlivějších členů gorilí skupiny. Kdykoliv se něco semele, běží bránit toho nejslabšího,“ dodává Lukáš.

V pražské zoo strávila během své návštěvy Prahy téměř dva dny a zaujaly ji jak moderní expozice respektující potřeby zvířat, tak projekt Toulavý autobus a související aktivity, na kterých Zoo Praha pracuje již několik let.

„Věřím, že její návštěva by mohla být začátkem naší dlouhodobé spolupráce při ochraně přírody ve Střední Africe,“ uvedl ředitel pražské Zoo Miroslav Bobek, který ji spolu s kurátory chovů po zahradě doprovázel.

Při své druhé návštěvě pražské skupiny goril Jane Goodallová stihla natočit pro Českou televizi i rozhovor pro pořad Na plovárně s Markem Ebenem (čas vysílání bude teprve upřesněn, určitě to ale bude až v roce 2017). A obdivovala enrichment, který u goril právě probíhal.

Poděkování řediteli Zoo Praha od Jane Goodallové „Každé poděkování či milá slova mě potěší. V tomto případě jsou však opravdu mimořádnou poctou pro všechny, kdo se na rozvoji a projektech Zoo Praha podílejí,“ uvedl na svém facebookovém profilu Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha. Dr. Jane Goodallová mu totiž poslala vlastnoručně psaný lístek, na kterém stojí: “Drahý Miroslave, mockrát děkuji za přijetí ve vaší překrásné zoo. Obzvláště mne potěšila Vaše prezentace o ochranářské práci v Kamerunu. Je zde veliký potenciál pro spolupráci, která by byla přínosem pro gorily, místní lidi i ostatní volně žijící zvířata – jako jsou šimpanzi! Byla jsem neskutečně ohromena pavilonem velemloků – úžasné! A včera, když jsem natáčela rozhovor v pavilonu goril, viděla jsem všechen ten enrichment, což nebylo předchozí den zřejmé. Nádherné! Těším se, že zůstaneme v kontaktu, a na společnou práci na podporu ochrany přírody. Šťastné a veselé Vánoce!

Se srdečným pozdravem

Jane“

Přednáška na Přírodovědecké fakultě pro kolegy vědce

Svou přednášku „Reasons for hope“ zopakovala v Praze také hned dvakrát. V pondělí v Brožíkově sále na Staroměstské radnici, v úterý na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde byl o ni nejen ze strany biologů takový zájem, že se souběžně přenášela do několika dalších sálů.

Posluchače strhla svým poselstvím a s mladistvým zápalem vyprávěla o tom, co je v životě bytostně důležité. Jak důležití jsou pro mladého člověka chápající a stimulující rodiče. O tom, že člověk dokáže to, co si zamane, pokud má dostatek vůle a zápalu. A samozřejmě o nutném respektu k přírodě.

„Jane Goodallová je opravdová živoucí legenda, která nezatížena předsudky tehdejší - ale do jisté míry i současné - antropologie a psychologie zkoumala primáty do té doby naprosto nepředstavitelným způsobem,“ popisuje ji s obdivem doktorand Michael Kotyk.

„Je třeba ocenit její rozhodnutí - když před lety opustila milovaný a dobře běžící výzkum a místo toho podstatnou část roku cestuje po světě a bojuje za ochranu přírody a prostředí. Nejenže jako vědkyně naprosto změnila nazírání na pozici člověka ve světě zvířat, obětovala také své pohodlí a milovanou práci pro to, aby se snažila zachránit to, co je jí nejdražší,“ dodal Kotyk.

Zaujal ho i její přístup k zapojení domorodého obyvatelstva do ochrany přírody s vědomím toho, že bez zlepšení životní situace místních se zbytečky africké přírody zachránit nepodaří.

„Jednoduše řečeno, chudý člověk přírodu nikdy chránit nebude, bude se chtít uživit. Potřeba tohoto přístupu je stále naléhavější, každý, kdo v Africe osobně byl, ví, že tento kontinent už jen vzácně připomíná přírodopisné filmy našeho dětství,“ konstatoval mladý vědec.

Přednáška Jane Goodallové byla pro biology, kteří jsou v dnešní době hodně zavaleni papírováním a tlakem na produktivitu, vůbec zajímavou konfrontací.

„V současné vědě stále roste soutěživost a konkurence, až by měl někdy člověk pocit, že v té honbě za publikacemi a vědeckou efektivitou trochu zapadá bezelstný lidský zájem o svět a láska k přírodě a organismům, které většinu z nás k biologii přivedly. Osobnosti jako Jane Goodallová nám mohou pomoci z téhle situace alespoň trochu ven. Zastavit se a vzpomenout na to, že svět, který zkoumáme, nás zajímá hlavně proto, jak je složitý a krásný,“ uvedl student ekologické a evoluční biologie Albert Damaška, který se s Jane Goodallovou po přednášce pustil do debaty o religiózních projevech u šimpanzů.