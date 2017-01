VIDEO: Zamrzlá řeka se stala pastí pro laň, bez pomoci by to nezvládla

Zoufalého zvířete, které uvízlo na zamrzlé řece protékající městečkem Simsbury v americkém Connecticutu, si naštěstí všimli místní.

Jeden z nich, Robert Bylykbashi, potvrdil, že laň uvízla doslova na rozhraní ledu a vody. Dalo by se na ni ze břehu téměř dosáhnout, jenže jít jí na pomoc bez jištění by byla příliš velká sázka do loterie. Sám by do toho nešel, ani kdyby ho manželka pustila.

Tyto situace se sice stávají jen výjimečně, nicméně pro zvíře mohou být fatální, marnou snahou o záchranu se totiž zvíře úplně vyčerpá. Přihlížející proto raději zavolali policii a záchrany zvířete se zhostila profesionální odchytová služba, které v městečku šéfuje strážník Mark Rudewicz.

Nebylo to jednoduché, laň kopala, házela sebou, byla prostě vystrašená. Přesto se podařilo podsunout pod ni deku a zabalit ji do ní. Teprve pod dekou se trochu uklidnila a na několikátý pokus se ji podařilo dostat na pevný břeh. Laň vypadá v pořádku, nezraněná, nicméně bude ještě nějaký čas pod kontrolou.