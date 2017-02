Kočka, nebo pes? Na co myslet při výběru nového člena rodiny

Ať už si vyberete kočku či psa, měli byste vzít na vědomí, že to není „věc“, kterou odložíte, když vás přestane bavit, ale závazek na několik let. Nesmí jít o lehkomyslné rozhodnutí, pořizujete si živého tvora, který se stane součástí vašich životů a který bude vyžadovat vaši péči.

Důkladně si proto promyslete, jestli máte na zvíře dostatek volného času a finančních prostředků. V rodině by rovněž měla panovat ohledně pořízení psa nebo kočky shoda, jinak bude vždy někdo trpět.

Pes vás bude chránit, ale potřebuje svůj prostor a péči

Kočka, nebo pes? Kočka trávíte hodně času v práci

chcete přítulného společníka

jste spíše introvertní

nemáte čas na dlouhé procházky a výcvik

nebude rušit sousedy

oční výdaje zhruba 9 000 Kč Pes chcete trávit volný čas nejen doma, ale i venku

máte dostatek času na výchovu a výcvik

jste spíše extrovertní

hledáte věrného přítele

chcete mít pocit, že jste chráněn/a

preferujete zvířecí poslušnost

roční výdaje zhruba 13 000 Kč



Pokud jste se rozhodli pro psa, zřejmě hledáte především věrnost, přátelství, ale také třeba parťáka na výlety. To vše vám pes dá, pokud mu i vy na oplátku budete věnovat svůj volný čas, vycvičíte ho a poskytnete mu dostatek prostoru a pohybu. Poslední nezbytnou ingrediencí je láska.

Důležité je si uvědomit, že není plemeno jako plemeno. Každý pes potřebuje pravidelné vycházky, ale je jasné z povahy plemene i ze stavby těla, že například teriéři a jiní lovci potřebují více pohybu než čivavy. Proto si u výběru plemene dejte záležet a zjistěte si, co který pes vyžaduje a v jakém prostředí se bude cítit nejlépe.

Průkaz původu: ano, či ne?

Výběrem plemene to ale nekončí. „Zpočátku by si měl každý budoucí chovatel ujasnit, zda chce psa s průkazem původu nebo z útulku. Říká se, že štěně s PP si většinou pořizují lidé, kteří touží se psem chodit na výstavy nebo se účastnit vrcholových sportů či soutěží. Opak je ale pravdou. Lidé spíše chtějí mít doma štěně, které vyroste v typického jedince dané rasy,“ říká veterinářka Dominika Kališová z Royal Canin.

Podle původu S průkazem původu

- vysoká cena

- častá dlouhá čekací doba na štěně

+ můžete absolvovat výstavy, soutěže

+ jistá záruka standardu plemene

+ kontrola zvířat a jejich životních podmínek v chovatelské stanici

+ velké závazky CHS vůči zvířatům – zdravotní vyšetření, očipování, očkování, odčervení, socializace

Bez průkazu původu

+ nižší cena, někdy i nulová

+ krátká čekací doba na štěně

- možná častější onemocnění – nečekané finanční výdaje za léčbu

- žádná záruka standardu plemene

- chovatel není zavázán ke kompletní péči o zvířata – zdravotní vyšetření, očipování, očkování, odčervení, socializace



Vybrat si ho můžete dle jeho předků a díky tomu lze předvídat vzhled, povahu a také možné nemoci či nedostatky. Na druhou stranu vám nikdy průkaz původu nezaručí stoprocentní zdraví zvířete. A důležitou stránkou je také ta finanční.

Pes s průkazem původu vyjde na tisícové, často i desetitisícové položky. Chovatel by s vámi měl podepsat řádnou kupní smlouvu, případně dát štěněti malý „startovací balíček“ – granule, na které je zvyklé, a oblíbenou hračku.

Měl by vám také poradit s prvními kroky ve výchově zvířete a upozornit vás na další očkování, odčervení a celkovou zdravotní péči. U psů bez průkazu původu je důležité znát rodiče a prostředí, ve kterém štěně vyrůstá.

Dalším důležitým aspektem, který byste měli vzít v potaz, je výběr štěněte. „Hned zpočátku byste se měli domluvit s chovatelem, zda upřednostňujete fenku, nebo pejska. Pes je mohutnější, má stabilní povahu a může být tvrdohlavější. Oproti tomu fenu snadněji vychováte, v dospívání se však může povaha měnit, ale stále je mírnější než u psa,“ vysvětluje Kališová.

Kočka potřebuje prostor

Kočka na vás nebude zdaleka tak závislá jako pes. Pro někoho je tato vlastnost předností, pro někoho naopak důvod, proč si vybere psa. Zároveň kočka potřebuje prostor, pokud bude zavřená v jedné místnosti a čekat, až se vrátíte z práce, bude strádat. Proto, než se rozhodnete si kočku pořídit, všechno dobře promyslete.

Kotě cestuje domů Když si kotě odvážíte do nového domova, mělo by být... ve věku minimálně 9 týdnů

socializované

aktivní

na pohled čisté

bez výrazného zápachu z tlamičky

odčervené a očkované

naučené na kompletní krmivo

S výběrem kočky to není tak složité jako se psem. Avšak i mezi různými plemeny koček můžou být velké rozdíly. Zřejmě největší rozdíl je v délce srsti. O krátkosrsté kotě se musíte starat jinak než o dlouhosrsté, a to ještě existuje bezsrsté plemeno sphynx, které má také svá specifika. Stejně jako u psů platí, že jednotlivá kočičí plemena mají své požadavky, které byste si měli před pořízením pečlivě nastudovat.

1. První podstatné rozhodnutí se týká výběru původu či rasy kočky. Chcete-li kočku, která s vámi bude trávit večery na gauči, pak je jasnou volbou kočka domácí. Jestliže ale toužíte po účasti na výstavách, pak je na místě vyhledání chovatelské stanice.

2. Bydlíte-li v domě se zahradou a chcete, aby vaše kočka pobývala většinu času venku, důkladně popřemýšlejte, jestli si pořídíte kočku s rodokmenem, protože ji může nakrýt cizí kočka a můžete mít nechtěná koťata.

3. Pokud chcete, aby vám kočka věnovala co nejvíce pozornosti, zvolte kočku siamskou nebo orientální. Právě tato plemena jsou nejživější a vyžadují nejvíce lidské pozornosti.

4. Říká se, že kocouři jsou mazlivější a oddanější než kočky, což je do jisté míry dáno i kastrací, které se časem nevyhnete, pokud neplánujete vrh. S kocourem vám odpadnou starosti se značkováním a u kočky se vyhnete mrouskání či nečekanému narození koťat.

Kotě si můžete pořídit ze specializované chovatelské stanice, kde dostanete průkaz původu, který dokládá seznam předků zvířete. Díky PP se můžete účastnit výstav a soutěží, a zároveň máte záruku, že z kotěte vyroste standard daného plemene.

„Před rezervací kotěte je dobré chovatele navštívit, promluvit si s ním a prohlédnout si prostředí, kde kočky žijí. Správný chovatel by se měl zajímat o to, do jakých rukou půjde jeho zvíře a navíc by vám měl poradit v prvních krocích péče o kotě,“ připomíná veterinářka.

Správné krmení u štěňat i koťat je klíčové pro jejich vývoj

Ať už jste si vybrali štěně nebo kotě, u obou zvířat je toto období, kdy zvíře roste, naprosto stěžejní v jeho vývoji. Proto byste měli klást co největší důraz na kvalitní a kompletní stravu, která dá zvířeti správný základ do života.

Jak kočka, tak pes potřebuje nejen v mládí přesně vyváženou hladinu proteinů, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek. Pokud si kotě nebo štěně vytvoří správné návyky a budete je krmit kompletní stravou, můžete mu prodloužit život i o několik let.

Zapomeňte na často vídaný jev, kdy majitelé psům i kočkám dávají zbytky svých jídel s pomyšlením, že jim dávají něco speciálního. V naprosté většině případů jim škodí. Pokud si nevíte rády s krmením, obraťte se na veterináře, který vám poradí, co přesně vaše plemeno potřebuje pro zdravý růst a vývoj.

Nevíte jaké plemeno? V útulku vám poradí

Pokud nemáte vybrané plemeno, nebo nemáte tip na dobrého chovatele, od kterého byste si chtěli konkrétní plemeno pořídit, nebojte se navštívit zvířecí útulky. Pracovníci útulků vám ochotně poradí, který pes nebo kočka by se k vám mohli na základě povahových vlastností hodit. A dobrý pocit z toho, že poskytnete živé duši nový domov, je k nezaplacení.

Nemusíte se bát, že psi nebo kočky z útulku vám přinesou domů nějakou nemoc. Všichni psi v útulcích jsou vyšetřeni veterinárním lékařem a očkováni proti psince, hepatitidě, parvoviróze a vzteklině.

Samozřejmostí je odčervení a odblešení. Za to, že dáte zvířeti nový domov, jste jako majitel osvobozen na dva roky od poplatků za psa. Podobně je to u koček. Ty jsou rovněž očkovány proti kočičím nemocem a vzteklině, stejně jako psi jsou odčerveněny. Nový majitel zvířete, ať už si pořizuje kočku nebo psa, uhradí pouze kompletní očkování, odčervení a veterinární prohlídku.