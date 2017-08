Kompresor do auta se hodí nejen na pneumatiky, ale i na míče či matrace

„Já osobně mám zkušenost, že do tlaku zhruba 2,5 baru se kolo u osobního auta nafoukne za dobu kolem tří minut. Pokud má někdo velké auto, kde je potřeba třeba čtyři bary, pak už to trvá déle,“ popisuje Marián Špeťko ze společnosti Fieldmann.

Podle něj je malý kompresor do auta nouzové řešení v okamžiku, kdy na cestách zjistíme, že některé z kol uchází a potřebujeme dojet buď do pneuservisu tak, abychom nezničili pneumatiku, anebo alespoň k pumpě, kde dofoukneme na větší tlak.

„Samozřejmě takový kompresor není určený pro náklaďák, jako hranici vidím nějakou menší dodávku,“ upozorňuje. Jako klad však vidí další možnosti, které takový kompresůrek nabízí. Například pro cyklorodiny, kde před startem na výlet bleskově zkontrolujete a dofouknete kola. Proto se doporučuje vybírat model, který je osazený měřičem.

Většina kompresorů do auta sice udává maximální tlak do 8 barů, ale to je jen teoretická hodnota. Jakmile se dostane tlak nad 2,5 baru, už kompresor musí překonávat takový protitlak, že se doba nafukování neúměrně prodlužuje.

A navíc výrobci udávají, že by v jednom kuse neměl běžet více než 15 minut. To je tím, že se kompresůrek jen velmi málo chladí, a tak hrozí jeho poškození.

Při koupi se zajímejte, zda jsou přívodní kabel do zapalovače a hadice dost dlouhé, abyste pohodlně nafoukli všechna čtyři kola. Důležitý je také způsob upevnění k ventilku tak, abyste nemuseli hadici na něm stále držet a při foukání neucházel vzduch.

Myslete na to, že k základní hadici by měl výrobce přibalit i několik nástavců tak, abyste mohli nafukovat i dětské bazénky, nafukovací matrace a hračky, míče a jízdní kola, která jsou opatřená klasickým ventilkem. Jen počítejte s tím, že u velkých objemů bude nafukování trvat o něco déle než třeba u jízdního kola, které se sice nafukuje na vysoký tlak, ale plášť má velmi malý objem.