VIDEO: Krajta si omylem pochutnala na tenisáku, pomohli jí s ním ven

Had do sebe může nasoukat v podstatě cokoliv a může to být výrazně větší než běžný tenisový míček. Dokazuje to celá řada záběrů z volné přírody i od chovatelů (mimo jiné i video zachycené na indickém venkově, kde had spolkl jednomu z vesničanů kozu i s kůzletem, které najdete v článku zde).

Jeden a půlmetrová krajta z queenslandské zahrady s podezřele vypadajícím úlovkem v útrobách po odchytu putovala na veterinární kliniku Townsville, kde mají bohaté zkušenosti jak s odchytem hadů, tak s manipulací s nimi.

Pro Trish Prendergastovou, zkušenou veterinární sestru, pak nebylo nic těžkého dostat tenisový míček opatrným mačkáním z krajty ven.

Rentgenový snímek krajty, která spolkla tenisový míček.

Zda by had dokázal nestravitelný tenisový míček vyvrhnou bez pomoci, lze podle plzeňského veterinárního lékaře a herpetologa Vítězslava Honsy jen těžko říci. „Had může do sebe nasoukat skoro cokoliv. Pokud má hlad a něco se kolem něho rychle mihne, tak to uloví a začne žrát,“ konstatuje.



Otázkou také zůstává, zda šlo o nešťastnou náhodu, nebo zda to na hada někdo nenarafičil schválně. S krajtou kobercovou (Morelia spilotes variegata), která se tak fatálně zmýlila, to nicméně dopadlo dobře.