Nekrmte čivavu jako německou dogu. Každé plemeno potřebuje něco jiného

Psí plemena můžeme rozřadit podle celé řady parametrů. Zřejmě nejkomplexnější je v tomto představila Mezinárodní kynologická federace, jejíž rozdělení do určité míry odráží „pracovní“ zaměření jednotlivých plemen (chrti, ohaři, teriéři atd.). Další rozdělení, na které můžeme narazit, je podle využití daného plemene (severské, služební, dekorativní, pastýřské, lovecké).

Pro zachování pravidel pro zdravou stravu je možné využít nejjednodušší, ale plně dostačující rozdělení podle velikosti daného plemene.

Je to možné ukázat na pěti psích plemenech, která patří v České republice k těm nejpopulárnějším.Jde o jorkšírského teriéra a čivavu, kteří jsou řazeni mezi plemena malá, francouzského buldočka, jenž je zástupcem středních plemen a k těm velkým patří německý ovčák a labradorský retrívr.

1. Jorkšírský teriér

Pokud si plánujete pořídit malého psa, téměř jistě bude ve vašem užším výběru jorkšírský teriér. Patří mezi malá plemena, která bývají velmi vybíravá a mlsná. Je proto velmi důležité sledovat, co jim dáváte do misky. Mají sklony k nadváze a obezitě, která může mít za následek mnoho zdravotních potíží. Hlídejte tedy vašemu jorkšírovi hmotnost, která by se v dospělosti měla pohybovat kolem 3,5 kg.

S určením ideální hmotnosti vám pomůže veterinární lékař. „Zvláště u malých plemen je každé kilo navíc velmi citelné. Pamatujte, že nadváha psům negativně ovlivňuje kvalitu života a také může ovlivnit jeho délku,“ apeluje na majitele psů MVDr. Dagmar Tarkošová ze společnosti Royal Canin.

„Dalším problémem, kterým jorkšíři často trpí, je zubní plak a kámen, proto by měli majitelé pravidelně kontrolovat stav chrupu. Preventivně lze používat granule, které mají speciální tvar a plní funkci zubního kartáčku, ale také obsahují polyfosfát sodný, který vyvazuje vápník ze slin a působí preventivně proti usazování zubního kamene,“ doporučuje Tarkošová.

2. Čivava

I když se to na první pohled nezdá, strava u malých plemen musí být energeticky vydatnější než u plemen větších. Důvody je možné hledat v úrovni metabolismu, která je u větších plemen podstatně vyvinutější. Výjimkou není ani čivava.

K podpoře zdravého trávení nejen čivavám pomáhají vysoce stravitelné bílkoviny a dodržování správného poměru vlákniny. Kromě toho i čivavy trápí zubní kámen, neváhejte proto navštěvovat pravidelně veterináře, aby případný kámen vašemu psovi odstranil, protože i ten může způsobovat další zdravotní potíže.

Čivava je velmi vybíravá, ideální konzistenci pro toto malé plemeno má například psí paštika. Čivavy rovněž mohou mít potíže se srdcem a dýcháním. Je to plemeno relativně dlouhověké, proto dbejte na to, aby pes měl kvalitní stravu, a především nezapomínejte na pravidelné preventivní prohlídky u veterináře.

3. Francouzský buldoček

U středně velkých plemen je obecně důležitý správný obsah vlákniny, která podporuje zdraví trávicího traktu. Typickým zástupcem je v České republice čím dál populárnější francouzský buldoček.

Obsah prebiotik a probiotik v krmivu pozitivně ovlivňuje správnou střevní mikroflóru a zabezpečí optimální konzistenci stolice. Francouzský buldoček je plemeno, které často žije v e velmi náročném městském prostředí, kde se vyskytuje mnoho smogu a volných radikálů, které mohou ovlivňovat jeho zdraví.

Pravidelné podávání omega 3 a 6 nenasycených mastných kyselin v krmivu chrání mozek, nervovou soustavu a omezuje vznik zánětlivých onemocnění. Francouzští buldočci často trpí na různá kožní onemocnění a alergie a právě omega 3 mastné kyseliny, které se získávají z tuku mořských ryb, podporují správnou funkci kůže a redukují vznik zánětlivých kožních onemocnění.

4. Německý ovčák

Jedním z nejoblíbenějších psích plemen v Česku je německý ovčák. Tento pes patří mezi velká plemena, která se ještě dále dělí na plemena atletická a robustní. Německý ovčák patří do té první kategorie.

Ta je specifická tím, že tito psi vynakládají více energie, a tím pádem potřebují vyšší příjem kalorií. Atletičtí psi obecně mají štíhlé břicho a hluboký hrudník. To platí i pro německého ovčáka.

„Stejně jako francouzský buldoček mívá vlčák, jak se někdy tomuto plemenu přezdívá, problémy s onemocněním kůže. Ovčáci mají oproti jiným plemenům odlišné kožní pH. Nízká hladina imunoglobulinu A, který je důležitý při boji proti infekcím, německé ovčáky vystavuje většímu riziku různých onemocnění,“ upozorňuje Tarkošová.

S citlivým trávením ovčáků podle ní pomáhají vysoko stravitelné bílkoviny a optimální poměr rozpustné a nerozpustné vlákniny. Obranyschopnost podpoří krmivo s obsahem antioxidantů jako například vitamin C a E polyfenoly (výtažky zeleného čaje). Němečtí ovčáci často trpí dysplazií kyčelních a loketních kloubů. Proto je důležité volit krmivo, které obsahuje látky na podporu a výživu kloubů glukosamin a chondroitin, ideálně s obsahem omega 3 nenasycených mastných kyselin, které mají protizánětlivé účinky.

5. Labradorský retrívr

Labrador pochází z chladného prostředí kanadské provincie Newfoundland a Labrador. Pro skvělou aportovací schopnost je rybáři využívali k donášení ryb a postřelených ptáků z ledové vody. Odtud si přinesli velkou lásku k vodě a plavání.

K životu v tak chladném prostředí musela být přizpůsobena stavba jejich těla a hlavně srst, která je opravdu unikátní. Labradoři mají krátké silné chlupy a v kombinaci s hustou podsadou slouží jako izolace před chladem. Jejich kůže navíc produkuje velké množství kožního mazu, takže voda po srsti stéká jako kachnám po peří.

Vzhledem k hmotnosti, která se v dospělosti blíží až ke 40 kilogramům, mívají také problémy s nadváhou a klouby.Problémem, který labradory bohužel často trápí, je šedý zákal. „V krmivu pro toto plemeno by proto neměl chybět lutein, zeaxantin, vitamin E a vitamin C,“ říká Dagmar Tarkošová. Labradorům rovněž svědčí větší fyzická aktivita, která také pomáhá k udržení ideální tělesné hmotnosti.