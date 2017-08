VIDEO: Mladá rodina si jako mazlíčka pořídila stromovou šelmu kynkažu

1:17 , aktualizováno 1:17

Pořídit si do rodiny s malým dítětem jako mazlíčka noční zvíře, to už musíte být opravdu přesvědčeni, že žádné psí či kočičí plemeno nemá šanci uspokojit vaši potřebu sdílet domácnost se čtyřnohým chlupáčem. Volba to ale není úplně ideální. Proč?