VIDEO: Lachtan strhl malou dívku do vody. Myslel, že je to pochoutka

Incident se stal v Richmondu poblíž Vancouveru (Kanada). U mola se sešla parta turistů, která krmila mořské živočichy chlebem. Mezi nimi i malá holčička s rodiči. „Viděl jsem velkého lachtana, který se začal přibližovat k pobřeží. A tak jsem vytáhl mobil a začal ho natáčet,“ popisoval student Michael Fujiwara, který se náhodou k události připletl.

Holčičce v bílých šatech se lachtan hodně líbil, zřejmě ho předtím viděla jen v zoologické zahradě. Jenže divoký lachtan není tak přítulné zvířátko, jako to ze zoo. Když si dívka sedla na zídku, lachtan se vymrštil z vody, chňapl po šatech a stáhl dívku do vody. Celou situaci zachránil dívčin otec, který pro ni bleskově skočil do vody a s pomocí přihlížejících ji vytáhl ven.

Andrew Trites, ředitel výzkumného ústavu pro mořské savce z University of British Columbia však tvrdil, že samotný lachtan za celou příhodu rozhodně nemůže. Podle něj je to divoké zvíře, které je zvyklé na blízkost lidí a nechá se jimi rádo krmit. Není to však cvičené zvíře a zřejmě se domnívalo, že bílé dívčiny šaty jsou něco ke snědku.