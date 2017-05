Šrámy, sexuální kanibalismus, střílení ostnů. Takové je zvířecí milování

Část 1/6

Jmenuje se Milovník. A je to tučňák.

Tučňák Humboldtův v Zoo Praha

Ale ne že by se tenhle obyvatel pražské zoo oddával orgiím s tučňáčími samičkami. Zamiloval se do své ošetřovatelky.

Jakmile začala rozdávat ryby při krmení, nadšeně k ní běžel a láskyplně se o ni otíral. A že krmí i ostatní, nevěrnice jedna? To mu bylo fuk. V zoo měli strach, že si Milovník nenajde samičku a bude snad chtít po ošetřovatelce, aby nakladla vejce, o která by se s ní staral.

Nakonec vše dobře dopadlo, Milovník se zamiloval do samičky Oskarky a dávno spolu mají rodinu. Zvláštní vztah k ošetřovatelce mu však zůstal. Ba co víc, nechá se pohladit i od jiných lidí, neklove je, jak to dělají ostatní tučňáci.

„Láska ve zvířecí říši je jiná než ta lidská. Žádný tučňák nebude své milé skládat verše. Přesto mají i zvířata své emocionální vazby,“ vysvětluje mluvčí pražské zoo Jana Myslivečková. Jak vypadá zvířecí láska? Tak idylické jako v případě Milovníka to obvykle nebývá. Často jde spíš o boj než o romantiku. A často se rozmnožování až nebezpečně blíží smrti.