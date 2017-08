Nemáte na solární střechu? Ušetřete levnými solárními žaluziemi

„Ne každý má možnost ušetřit za energii tím, že si na vlastní střechu napevno přimontuje panely. Je obrovské množství lidí, kteří bydlí v nájemních domech a majitel by jim to nikdy nepovolil,“ tvrdí. A když přemýšlel nad tímto problémem, sledoval, jak se slunečnice obracejí za sluncem a tuto přírodní zákonitost včlenil do chování svých žaluzií, které se díky motorku mohou naklánět podobným způsobem.

Žaluzie SolarGaps by podle Erika mohly vyrábět až 15 watthodin na čtvereční stopu (asi 0,1 m²), to znamená až 150 Wh na metr čtvereční, což je také jednotkové množství, které hodlá v rámci kampaně na Indiegogo prodávat za 270 dolarů (asi 6 200 Kč). Cena může být i nižší v případě, že žaluzie nejsou automatizované, anebo vyšší, pokud se zvolí větší model či sada menších.

Takové množství energie stačí na provoz menších spotřebičů jako jsou LED žárovky, počítač či televize. Případné přebytky je možné shromažďovat v bateriích nebo prodávat do sítě.

Žaluzie se budou ovládat příslušnou aplikací, která půjde propojit i s předpovědí počasí.



V současné době kampaň na Indiegogo překročila cíle na 205 procent a první dodávky by měly dorazit zákazníkům během října 2017.