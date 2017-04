Na Filipínách našli vzácného obřího červa. Žije v ulitě hlavou dolů

“Lodní červ“ (shipworm) je jen jeho lidový název, ve skutečnosti patří do rodu Teredo a je to nejdelší dosud zkoumaná škeble. Někdy se jí říká termit moří, protože se často vyskytuje v místech, kde se hromadí staré lodní vraky a do dřeva pak červ vrtá tunely, ve kterých žije a potravou mu je tlející dřevo.

„Už po staletí lidé nacházeli podivné dlouhé skořápky, o kterých nevěděli, k čemu mohly sloužit. My jsme však nevěděli, kde konkrétně bychom takovou mohli najít. Až jednoho dne přišel náš student s videem, které našel na YouTube a které ukazovalo podobný nález,“ popisoval Daniel Distel, vedoucí týmu vědců.

Když prozkoumali sociální sítě s podobnými nálezy, usoudili, že největší hustota nálezů se soustředila do mořského zálivu na Mindanao v jižní části filipinského souostroví. Distel, který pracuje v Ocean Genome Legacy, tedy genové bance pokoušející se zachovat genové informace vzácných a již vymírajících mořských živočichů, tedy usoudil, že se může pokusit o štěstí právě tady.

Když obří škebli vylovili, nejprve se museli pokusit opatrně „rozlousknout“ její obálku. „Bylo to jako když otevíráte natvrdo uvařené vejce. Jen jsem na něj poklepal a kruhovým pohybem ji otevřel,“ popisoval vědec. Tým byl překvapen uhlovou barvou měkkýše a také tím, jak byl pevný a svalnatý, a to i přes to, že žije ve skořápce. Nezapáchal, byl docela slizký.

Vylovený shipworm byl v podstatně větší než ostatní jeho druhové z rodu Teredo, ale i tak s velmi malou trávicí soustavou. Hodně práce za ni dělají bakterie, které žijí uvnitř obalu a dokážou přeměnit látky z tlejícího dřeva na energii a živiny potřebné pro červa. To je důvodem, proč Daniel Distel tento objev považuje jen za začátek své práce a hodlá se pustit do dalšího studia těchto podivuhodných živočichů.